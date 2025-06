De toekomst van het asielzoekerscentrum in Grave is verzekerd tot het jaar 2055. Dit werd op donderdag 5 juni officieel door de gemeenteraad van Land van Cuijk bekrachtigd. Een belangrijke factor in deze beslissing is de aanwezigheid van een middelbare school op het terrein die onderwijs biedt aan de kinderen van asielzoekers. Dit schoolgebouw is echter sterk verouderd en heeft dringend een renovatie en uitbreiding nodig. Normaal gesproken zou de gemeente deze renovatie financieren, zo bericht Omroep Brabant.