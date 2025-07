Historische Ontdekking: Middeleeuws Gebouw Blootgelegd door Sinkhole in Modieuze Wijk

In een historische stad hebben archeologen de overblijfselen van een groot middeleeuws ziekenhuis gevonden.

De vondst werd op 9 juni bekendgemaakt door de gemeenteraad van York.

De oude resten werden ontdekt in een ‘lege ruimte’ of zinkgat dat onlangs verscheen in de straat van St Leonard’s Place in York, in het Verenigd Koninkrijk.

“De archeologische vondst kwam aan het licht toen er werkzaamheden werden verricht om het zinkgat op St Leonard’s Place te repareren,” aldus de verklaring van de gemeenteraad.

“Het zinkgat, dat zich midden op de weg buiten het York Theatre Royal bevindt, werd veiliggesteld voordat aannemers en archeologische teams begonnen met onderzoekswerkzaamheden.”

Men gelooft dat de vondst de overblijfselen zijn van het St. Leonard’s Hospital, dat tussen de 12e en 13e eeuw werd gebouwd.

Foto’s tonen oude bakstenen die slechts enkele centimeters onder de straat verborgen liggen.

Het ziekenhuis was “een van de grootste” in Noord-Engeland tijdens de middeleeuwen, aldus de gemeenteraad.

Het eigendom strekte zich oorspronkelijk uit van de Museumtuinen van York tot het Theater Royal van de stad, merkte de verklaring van de gemeenteraad op.

Na de Engelse Reformatie werd het gebied gebruikt als een koninklijke munt – en kreeg de naam “Mint Yard”.

“Mint Yard werd enkele honderden jaren geleden afgebroken en er werd een weg aangelegd op deze plek,” voegde de verklaring toe.

In de 19e eeuw zei de gemeenteraad dat de gebouwen van Mint Yard “een doolhof van woningen, tuinen en stallen waren en werden afgebroken om plaats te maken voor het nieuwe Georgische stadsbeeld in 1836, omdat het destijds een van de meest modieuze delen van de stad werd.”

De gemeenteraad voegde toe, “De afgebroken delen van de stadsmuren werden toen gebruikt om een basis voor hun nieuwe weg te creëren, die we nu kennen als St Leonard’s Place.”

Kate Ravilious, een lid van de gemeenteraad van York, bedankte het publiek voor hun geduld tijdens het archeologische werk.

“We wisten dat er veel complexe archeologie in het gebied was die teruggaat tot het Romeinse legioensfort,” zei Ravilious in een verklaring.

“Gedurende de werkzaamheden waren we ons hiervan bewust terwijl we alles deden om zo snel mogelijk van de locatie af te komen. Deze vondsten, hoewel fascinerend, hebben onze tijdschema’s echter enigszins teruggeschroefd.”

De ontdekking komt meer dan een maand nadat deskundigen bewijs vonden van een gladiatorengevecht met een leeuw in dezelfde Engelse stad.

De bevindingen kwamen nadat deskundigen een skelet uit een Romeins kerkhof buiten York hadden geanalyseerd. Deskundigen zeiden dat de overblijfselen van gladiatoren “ongebruikelijke laesies” vertoonden.

Fox News Digital heeft contact opgenomen met de gemeenteraad van York, maar heeft nog geen reactie ontvangen.