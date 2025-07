Het academische jaar is afgelopen en de schoolpoorten van Pvo Hoorn zijn nu permanent gesloten. Deze instelling voor Persoonlijk voortgezet onderwijs heeft recent zware tijden doorgemaakt. Er was sprake van een aanzienlijk tekort aan leerlingen, de Onderwijsinspectie beoordeelde de school als zwak en het schoolbestuur is door het ministerie ontslagen, zo bericht NH Nieuws.

Directrice Wieneke van Veen is met gemengde gevoelens bezig met het inpakken van verhuisdozen. De school begon in 2019 als een kleinschalige onderwijsinstelling waar veel aandacht was voor individuele leerlingen. Echter, de laatste jaren werd de situatie steeds moeilijker.

Een tekort aan leerlingen

De school kampte met een te klein aantal leerlingen, waardoor de vereiste normen niet werden gehaald. Bovendien beoordeelde de Onderwijsinspectie de school voor de derde keer op rij als zwak. De school had onvoldoende inzicht in de voortgang van de leerlingen, er waren zorgen over taalachterstanden en de onderwijskwaliteit liet geen verbetering zien.

Ouders kwamen in actie

Desondanks de zwakke beoordeling door de Onderwijsinspectie, kwamen de ouders in actie. Ze voerden lange tijd campagne om de school open te houden. Ze startten een petitie en organiseerden zelf open dagen om meer leerlingen te werven. De ouders waren zeer te spreken over de unieke onderwijsmethode van de school, die gekenmerkt werd door kleine klassen en persoonlijke aandacht voor elke leerling.

‘Geen vastgestelde protocollen of beleid’

Van Veen gelooft zelf niet dat het onderwijs tekortschiet, maar erkent dat bepaalde structuren nog niet geïmplementeerd waren. “We misten protocollen en beleidsplannen. Voor een school die het anders aanpakt dan gebruikelijk, is het een grote uitdaging om aan bepaalde standaarden te voldoen.”

Enkele leraren en medewerkers hebben inmiddels ander werk gevonden. Van Veen is zelf nog op zoek naar een nieuwe betrekking. Ze sluit de deuren van de school met een gevoel van trots. “We hebben gezorgd voor groei bij de leerlingen en de sfeer was altijd positief,” zegt ze.