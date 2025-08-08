Een docente van een middelbare school behorende tot de Verus-scholenkoepel, zal haar werkgever niet juridisch verantwoordelijk kunnen houden voor het pestgedrag van een van haar leerlingen. De leerling had de docente, die aan het herstellen was van kanker, in april 2022 verteld dat zij “beter snel kon sterven”. Na deze opmerking werd de docente ziek en kreeg zij kort daarna een hartaanval, waarna zij niet meer terugkeerde naar haar werk. Dit werd gerapporteerd door de Gelderlander.

De betrokken docente beweerde dat de school haar zorgplicht niet was nagekomen en vroeg om schadevergoeding omdat de school niet adequaat had opgetreden. Zij was van mening dat de desbetreffende leerling, die eerder al problematisch gedrag had vertoond, niet meer in haar klas aanwezig had moeten zijn. De rechtbank vond echter dat de school wel degelijk maatregelen had genomen door het inschakelen van een interne coach en het voeren van gesprekken met zowel leerlingen als hun ouders.

Schorsing van de leerling

Hoewel het gedrag van de leerling onaanvaardbaar werd geacht, meende de rechter dat het niet volledig te voorkomen was. Na zijn uitlatingen werd de leerling geschorst en is hij niet meer teruggekeerd naar school. De rechter erkende dat het voorval een enorme impact had op de docente, maar oordeelde dat de school niet ernstig nalatig had gehandeld. Daarom werd er geen schadevergoeding toegekend aan de docente. Het is niet bekend of zij in beroep zal gaan tegen deze beslissing.

Verplichte melding

Onlangs is er een wet aangenomen die scholen verplicht om de onderwijsinspectie te informeren over ernstig pestgedrag. Scholen moeten dergelijke incidenten melden als deze leiden tot ernstige sociale, psychologische of fysieke schade. Incidenten die te maken hebben met geweld, discriminatie of seksuele intimidatie, hoeven niet gemeld te worden, maar moeten wel geregistreerd worden. Of de onderwijsinspectie in dit specifieke geval betrokken was, is niet duidelijk.