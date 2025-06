Onverwachte Ontdekking in Planetarium: Doorbraak in Groot Mysterie Zonnestelsel!

Wetenschappelijke Ontdekking via een Planetariumshow

Wetenschappers hebben een verrassende ontdekking gedaan over ons zonnestelsel door een bron die niemand had verwacht: een nieuwe planetariumshow die aanstaande maandag opengaat voor het publiek.

In het Amerikaans Natuurhistorisch Museum waren experts afgelopen herfst druk bezig met de voorbereidingen van “Ontmoetingen in de Melkweg”, een gedetailleerd onderzoek naar ons eigen sterrenstelsel, geïnformeerd door de bewegingen van sterren en andere hemellichamen.

Tijdens het finetunen van een scène over de Oortwolk, een afgelegen gebied voorbij Pluto vol ijzige overblijfselen uit de vormingstijd van het zonnestelsel, merkten ze iets opmerkelijks. Vanuit deze wolk kunnen kometen richting de aarde schieten, maar hun ware vorm was nog nooit waargenomen.

Op een avond, terwijl ze de scène van de Oortwolk bekeken, zagen de wetenschappers iets ongewoons op de koepel van het planetarium geprojecteerd.

“Waarom zien we daar een spiraal?” vroeg Jackie Faherty, een astrofysicus die de educatieve programma’s van het museum leidt en hielp bij het samenstellen van de planetariumshow.

Het binnenste gedeelte van de Oortwolk, bestaande uit miljarden kometen, leek op een staaf met twee zwaaiende armen, vergelijkbaar met de vorm van ons eigen Melkwegstelsel.

Lange tijd dachten wetenschappers dat de Oortwolk een sferische of afgeplatte schilvorm had, vervormd door de invloed van andere planeten en de Melkweg zelf. De planetariumshow suggereerde dat er een complexere vorm binnenin kon schuilen.

Het museum nam contact op met de onderzoeker die de gegevens over de Oortwolk voor de show had aangeleverd, die ook verrast was door de spiraalvorm.

“Het is eigenlijk een bizar toeval dat dit gebeurde,” zei David Nesvorny van het Southwest Research Institute.

Nadat ze zich realiseerden dat ze iets nieuws hadden ontdekt, publiceerden de onderzoekers hun bevindingen eerder dit jaar in The Astrophysical Journal.

De spiraal is “een opmerkelijke verandering in ons begrip van het buitenste zonnestelsel,” zei planetair wetenschapper Andre Izidoro van Rice University, die niet betrokken was bij de studie, in een e-mail.

De ontdekking, gebaseerd op gegevens over hoe hemellichamen bewegen en op simulaties, zal moeilijk te bevestigen zijn met observaties. Maar meer weten over de banen van verre kometen kan wetenschappers enkele aanwijzingen geven, zei Izidoro.

Tijdens het samenstellen van de planetariumshow verwachtten de experts van het museum niet dat ze een venster op de innerlijke werking van het universum zouden openen. De show, met verteller acteur Pedro Pascal, bevat vele levendige scènes die mogelijk meer aandacht zullen trekken dan de Oortwolk, zei Jon Parker van het museum — inclusief een lopende fusie van de mini-galaxie Sagittarius met de Melkweg.

Hoe indrukwekkend en mooi de visuele aspecten van de show ook zijn, het museum zette zich in voor wetenschappelijke nauwkeurigheid. Dat creëerde de perfecte omstandigheden om op iets nieuws te stuiten, zei Carter Emmart van het museum.

“Je weet maar nooit wat je gaat vinden,” zei Emmart.

