Onder de deelnemers bevonden zich huisartsen, sociaal werkers, diëtisten en leden van wijkteams. Deze professionals hebben regelmatig contact met de burgers, wat hen in een uitstekende positie plaatst om tijdig problemen op te merken.

Het gesprek starten

Overmatig alcoholgebruik kan schadelijk zijn voor de gezondheid en kan problemen veroorzaken in de privésfeer, op het werk en op school. Het onderwerp is echter vaak taboe. Tijdens de training leerden de deelnemers hoe ze op een effectieve en respectvolle manier een gesprek kunnen starten over alcoholgebruik, wat kan helpen om problemen in een vroeg stadium te voorkomen.

Aandacht voor alcoholgebruik

Op 17 april opende wethouder Dennis Salman de eerste sessie van de training. Hij benadrukte het belang van vroegtijdige herkenning: “We willen dat onze inwoners de juiste ondersteuning krijgen wanneer alcohol een rol speelt in hun leven. Vroegtijdig ingrijpen is cruciaal. Onze zorgprofessionals zijn hierin een sleutelfactor.”

De gemeente Noordwijk is vastberaden om de gezondheid en het welzijn van haar inwoners te verbeteren. Deze training is een eerste stap in die richting. Er wordt onderzocht of er in de toekomst meer initiatieven volgen om het onderwerp alcoholgebruik verder te openen voor discussie.