Op de Internationale Dag voor mensen met een Beperking introduceert PodiumINC de tweede uitgave van de ‘Staat van de Inclusieve Podiumkunsten’. Dit keer focust de organisatie op de ontwikkeling van inclusief talent, een gebied dat naar hun mening onderbelicht blijft. ‘Inclusieve talentontwikkeling en toegankelijk onderwijs in de kunsten zijn cruciaal voor structurele veranderingen. Enkel door deze aanpak kunnen we een werkelijk inclusieve sector voor kunst en cultuur creëren.’

De video van TIURI illustreert zowel in woord als beeld hoe zij ruimte creëren voor talenten met een beperking binnen de podiumkunsten, en toont de groei van hun natuurlijke blik en authenticiteit naar een sterke artistieke expressie. De artiesten van TIURI delen hun persoonlijke ervaringen over het belang van maatschappelijke participatie en de betekenis van theater en dans in hun leven. Bas Roijen, de artistiek directeur van TIURI, legt uit hoe het ontwikkelen van deze talenten bijdraagt aan een divers cultureel landschap. Hij benadrukt het belang van openheid en de bereidheid om ons te laten inspireren en ontroeren door hun unieke performances.

PodiumINC, een stichting die zich inzet voor de toegankelijkheid van de podiumkunsten voor zowel publiek als artiesten met een beperking, heeft bewust gekozen voor de lancering op de Internationale Dag voor mensen met een Beperking. ‘Het blijft essentieel om aandacht te vragen voor gelijke rechten en mogelijkheden voor mensen met een beperking in onze maatschappij.’