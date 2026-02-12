De Metselarij, bekend als ‘het leernetwerk voor degenen die mogelijkheden creëren in de kunstwereld’, gaat haar aanbod verbreden. Tot op heden was het netwerk voornamelijk gericht op zakelijke leiders, (creatieve) producenten, programmamanagers en marketeers, maar vanaf april 2026 introduceert het een nieuw programma speciaal voor kunstenaars die zich willen ontwikkelen in artistiek leiderschap.

Dit nieuwe programma is specifiek gericht op zogenaamde post-starters: creatievelingen die hun artistieke identiteit al hebben gevormd en die leiding geven aan artistieke processen of teams. Zij willen meer inzicht krijgen in hun rol als leiders. De focus verschuift van productiegerelateerde vraagstukken naar kwesties omtrent leiderschap, strategische planning op lange termijn en verantwoordelijkheden.

‘Kunstenaars die naar een zelfstandige carrière bewegen, of deze al begonnen zijn, krijgen veel voor hun kiezen’, vertelt directeur Andrea van Wingerden. ‘Er is een significant verschil tussen het creëren van kunst en het leiden van artistieke projecten. Voor dat laatste zijn specifieke vaardigheden vereist die vaak nog niet zijn aangeleerd. Je kunt denken aan het leiden van artistieke teams, persoonlijk leiderschap, het structureren van processen en het omgaan met (gedeeld) eigenaarschap. Wanneer er een mentor betrokken is, ligt de focus meestal op het artistieke werk en de uitvoeringen. In dit programma krijgen deelnemers de kans om van elkaar te leren en met hulp van externe coaches een stap terug te doen en hun dagelijkse praktijken vanuit een ander perspectief te bekijken.’

Het ontwerp van dit programma is ontwikkeld op basis van input van kunstenaars, producerende instellingen en ontwikkelingsorganisaties, waarvan enkele als partner betrokken zullen zijn bij de uitvoering (waaronder Likeminds, Schuur, PLAN Brabant en Station Noord). Net als bij de andere programma’s van De Metselarij ligt de nadruk op het ontwikkelen van vaardigheden die nodig zijn om ‘het mogelijk maken’ van kunst.