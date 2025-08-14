Bij zorginstelling Samen is onlangs een campagne gestart om middelbare scholieren te werven voor diverse functies binnen hun organisatie. De respons was overweldigend met maar liefst 181 sollicitaties, wat heeft geleid tot een wachtlijst. Scholiere Josefine, die onlangs begon met werken in zorgcentrum De Zandstee, is zeer te spreken over haar vakantiebaan, aldus een rapportage van Hart van Nederland.

Josefine, een zestienjarige scholiere, werkt drie dagen per week in het zorgcentrum. Haar werkzaamheden omvatten zowel huiskamerdienst als zorgdienst. Voor de zorgdienst heeft ze een vierdaagse training gevolgd, omdat ze ondersteunt bij het wassen en aankleden van de cliënten.

Toekomst in de zorg

Josefine, die momenteel het tweede jaar van haar mbo-opleiding tot luchtvaartdienstverlener volgt, overweegt na haar huidige studie te switchen naar een hbo-opleiding in de zorgsector.

Michelle van zorgorganisatie Samen constateert dat veel jongeren die in 2024 een bijbaan in de zorg hadden, dit jaar terug zijn gekomen. Sommigen van hen zijn zelfs zo geïnspireerd dat ze hebben besloten een zorgopleiding te volgen met het oog op een toekomstige carrière in de zorg.