Rival Foods wil Productie Verdubbelen met €10 Miljoen: Vleesvervangers Veel Winstgevender dan Vlees!

Rival Foods, een Nederlandse ontwikkelaar van geavanceerde vleesalternatieven, heeft onlangs 10 miljoen euro verworven om hun productiecapaciteit te verdubbelen. CEO Birgit Dekkers is van mening dat door de productie op te schalen, de prijzen van plantaardige vleesvervangers kunnen dalen, wat cruciaal is omdat de prijs een belangrijke overweging blijft voor consumenten.

Rival Foods streeft ernaar om hun producten in de supermarktschappen te krijgen, zij het onder een andere merknaam. ‘We zijn al in gesprek met verschillende supermarkten’, deelt Birgit Dekkers mee, van het bedrijf dat momenteel voornamelijk levert aan groothandels en grote gezondheidsinstellingen.

Er is echter een uitdaging: supermarkten rekenen hogere marges voor vleesvervangers in vergelijking met traditioneel vlees. ‘Dit is mede omdat de volumes van regulier vlees veel groter zijn’, legt Dekkers uit. ‘Het zou ideaal zijn als de marges op vleesvervangers verlaagd kunnen worden, zodat ook de prijzen kunnen dalen.’

Nieuwe financiering van 10 miljoen euro

Rival Foods heeft 10 miljoen euro aan nieuw kapitaal opgehaald om deze stap mogelijk te maken. Deze financieringsronde werd geleid door pensioenuitvoerder APG, met steun van Pymwymic en ROM Utrecht Region. Ook de bestaande investeerder PeakBridge nam weer deel aan deze ronde.

‘De financieringsronde in 2022 was eenvoudiger, omdat de markt destijds meer openstond voor alternatieve eiwitten’, vertelt Dekkers. Met de 6 miljoen euro die toen werd opgehaald, heeft het bedrijf een oude vleesfabriek in Geldrop omgebouwd tot een productieplaats. Daar staat nu een machinepark dat jaarlijks 250 ton kan produceren.

‘Gelukkig hebben we investeerders gevonden die bereid zijn om op de lange termijn met ons samen te werken’, zegt Dekkers. Met het nieuwe geld wil Rival Foods, vroeger bekend als MT/Sprout Challenger, groeien van twintig naar dertig werknemers en het machinepark uitbreiden. Het doel is om volgend jaar de productie te verdubbelen.

‘Door onze productiecapaciteit te vergroten, kunnen we de kosten drukken en dus de verkoopprijs verlagen’, aldus Dekkers. ‘Onze prijzen liggen momenteel nog hoog voor de supermarktschappen, hoewel dit afhangt waarmee je ons vergelijkt. Bijvoorbeeld, kip met een Beter Leven-keurmerk van één ster is goedkoper. Vergelijk je ons met biologische kip, dan zijn we al competitief. Maar de prijs blijft een belangrijke factor voor de consument.’

Van laboratorium naar fabriek

Rival Foods werd in 2019 opgericht als een spin-off van de Wageningen University & Research, kort nadat Dekkers daar promoveerde op een innovatieve technologie. Samen met medeoprichter Ernst Breel, die nu als startupadviseur werkt, heeft ze een bedrijf opgebouwd rondom een unieke methode voor het transformeren van plantaardige eiwitten in producten die lijken op hele spieren.

Het proces functioneert als ‘een snelkookpan met een draaiend element’, legt Dekkers uit. Door temperatuur, lichte druk en gecontroleerde rotatie worden de eiwitten in een specifieke richting gelegd. Na afkoeling vormt zich een structuur die sterk lijkt op vlees.

‘In een maaltijdcontext merken mensen vaak niet dat het geen echt vlees is’, zegt Dekkers over haar producten. Het bedrijf gebruikt eiwitten uit verschillende bronnen, zoals soja, erwten, tarwe, zonnebloem en tuinbonen, aangevuld met kruiden en natuurlijke smaakstoffen. ‘Critici zullen er altijd zijn, maar voor ons is de smaak cruciaal. Bij de overgang naar een dieet met meer plantaardige eiwitten is het belangrijk dat mensen gemakkelijk kunnen overstappen op een alternatief voor vlees. Uiteindelijk zullen consumenten niet alleen bonen, tofu en tempeh eten.’

Bewust geen focus op supermarktschappen

In tegenstelling tot veel concurrenten koos Rival Foods bij de start niet voor een positie in de supermarktschappen. Het bedrijf koos bewust voor een b2b-strategie, waarbij het producten levert aan groothandels zoals Hanos en Sligro, en ook aan ziekenhuizen en zorginstellingen.

‘Een merk opbouwen kost enorm veel kapitaal. En er zijn al veel merken, waaronder die van de supermarkten zelf’, legt Dekkers uit. ‘De kern van ons bedrijf is onze technologie: een combinatie van machines, recepturen en een specifiek proces.’

Deze aanpak lijkt succesvol. De producten bevatten veel eiwitten en weinig vet en zout, waardoor ze gewaardeerd worden door diëtisten. In ziekenhuizen speelt naast gezondheid ook duurzaamheid een rol bij de keuze voor plantaardige alternatieven.

Stagnerende markt zet druk op de sector

De recente miljoeneninvestering in Rival Foods komt op een moment dat de markt voor vleesvervangers tekenen van stagnatie vertoont. Verschillende studies wijzen op een afnemende groei of zelfs een krimp in bepaalde segmenten van de markt.

‘Vijf jaar geleden had ik verwacht dat we al verder zouden zijn’, zegt Dekkers over de huidige staat van de eiwittransitie. ‘De stagnatie is deels te wijten aan het feit dat de markt een paar jaar geleden te snel is gegroeid, met veel risicokapitaal en onrealistische verwachtingen die niet zijn waargemaakt.’

Zo haalde het Amerikaanse Beyond Meat meer dan 262 miljoen dollar op bij investeerders en ging zelfs naar de beurs in 2019. Concurrent Impossible Foods wist maar liefst 1,9 miljard dollar op te halen bij venture capitalists. Er gaan al jaren geruchten over een mogelijke beursgang op de Nasdaq, maar het bedrijf houdt de boot af, mede omdat de aandelenkoers van Beyond Meat al jaren laag is.

‘Op deze manier doorgaan is niet duurzaam’, zegt Dekkers. ‘Uiteindelijk willen consumenten producten die ze lekker vinden. Dat is het allerbelangrijkste.’ Ze benadrukt dat de producenten van plantaardige producten vooral samen moeten werken tegen de vleesindustrie. ‘Onze echte concurrent is dierlijk eiwit, niet onze collega’s in de plantaardige sector. De hele keten moet veranderen – en dat kost tijd.’

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post