Ontdek de geheimen van Nederland’s grootste componist: Nieuwe biografie onthult alles!

Het Leven van Louis Andriessen: Een Muzikale Biografie

Van begin tot eind vulde Johann Sebastian Bach de dagen van Louis Andriessen (1939-2021), een van Nederlands meest invloedrijke componisten. Recentelijk werd zijn levensverhaal vastgelegd door Jacqueline Oskamp in de biografie Groots is de Liefde. Dit werk biedt niet alleen een diepgaande blik op Andriessens leven, maar schetst ook een levendige culturele geschiedenis van de periode na de Tweede Wereldoorlog tot het heden.

Louis Andriessen, geboren als de jongste in een artistiek begaafde familie, had een benijdenswaardige jeugd. Zijn vader, Hendrik Andriessen, was een vooraanstaand componist en hoofd van het Conservatorium, terwijl zijn oom Mari Andriessen beeldhouwer was en een andere oom, Willem Andriessen, pianist. Louis groeide op met drie zorgzame oudere zussen en drie oudere broers die hij bewonderde. Ondanks het leeftijdsverschil was er weinig sprake van rivaliteit. Zelfs tijdens de strenge wintermaanden bracht de familie hun avonden door rond een enkele kaars, waarbij ze elkaar verhalen vertelden of voorlazen, omgeven door liefde, literatuur en muziek.

De familie Andriessen was diepgeworteld in het katholicisme, een invloed die ook Louis’ levenshouding kenmerkte. Hij leefde zijn leven op een wijze waarbij hij gemakkelijk door sociale situaties manoeuvreerde, zonder zich te bekreunen om mogelijke morele bezwaren. Oskamp beschrijft in haar uitvoerige biografie hoe Louis conflicten vermeed en harmonie bevorderde door af en toe een ‘onschuldige’ leugen te gebruiken, een tactiek die hij van zijn moeder had geleerd.

De biografie van Oskamp, die leest als een roman, is het resultaat van uitgebreid onderzoek en persoonlijke gesprekken met Andriessen zelf, zijn naasten en vele kennissen. De schrijfster had toegang tot een schat aan materialen, waaronder persoonlijke agenda’s, dagboeken, liefdesbrieven, en werknotities. Oskamp’s gesprekken met Andriessens weduwe, Monica Germino, hebben eveneens bijgedragen aan een intiem portret van de componist.

De Liefdes van Louis Andriessen

Andriessens romantische leven nam een prominente plaats in binnen de biografie. Zijn langdurige en open relatie met Jeanette Yanikian, zijn eerste vrouw, begon toen hij twintig was en culmineerde in een huwelijk in 1996. Yanikian, een gitariste, kunstenaar en therapeut, had een aanzienlijke invloed op zijn werk; haar kritische blik hielp hem te groeien als componist.

Zowel zijn persoonlijke leven als zijn carrière worden gedetailleerd beschreven in het boek. Soms focust Oskamp erg op kleine details, maar deze dragen bij aan een levendig en compleet beeld van Andriessen. De manier waarop hij conflicten uit de weg ging en tegelijkertijd radicale muziekstukken componeerde, wordt zorgvuldig geanalyseerd.

In zijn latere leven, samen met medecomponist Reinbert de Leeuw, was Andriessen betrokken bij de Aktie Notenkraker, kritisch tegenover de traditionele symfonieorkesten en concertzalen. Hij streefde ernaar muziek te maken die midden in de samenleving stond, wat leidde tot de oprichting van het ensemble De Volharding.

De biografie belicht ook Andriessens bijdragen aan het theater en hoe dit aspect zijn muzikale richting beïnvloedde. Zijn samenwerking met theatergroepen en zangers was cruciaal voor zijn latere opera’s.

Oskamp schuwt het niet om ook de minder fraaie aspecten van de Andriessen-familie aan te stippen, zoals een onderstroom van antisemitisme, die zij toeschrijft aan hun katholieke achtergrond. Desondanks blijft Louis Andriessen in haar portret een figuur die gekenmerkt wordt door zijn liefde voor muziek en mensen.

De titel Groots is de liefde verwijst niet alleen naar een compositie van Hendrik Andriessen, maar ook naar het belang van liefde in Louis’ leven en werk, en uiteindelijk als een overwinning op de angst voor de dood.

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post