Hittegolven versnellen veroudering: nieuw onderzoek onthult!

Extreme hitte kan leiden tot overmatig zweten dat het natuurlijke koelsysteem van het lichaam overbelast, wat kan resulteren in hittekrampen, zonnesteek en zelfs de dood in ernstige, onbehandelde gevallen.

Een internationaal team van onderzoekers heeft een minder voor de hand liggend gevolg van extreme hitte geïdentificeerd — het kan het verouderingsproces versnellen.

Milieu-epidemiologen hebben 15 jaar aan gezondheidsgegevens van bijna 25.000 volwassenen in Taiwan geanalyseerd en vastgesteld dat twee jaar cumulatieve blootstelling aan hittegolven acht tot twaalf dagen kan toevoegen aan de biologische leeftijd van een persoon, een cijfer dat de werkelijke gezondheid van hun cellen, weefsels en organen weerspiegelt.

Het onderzoek, gepubliceerd deze week in het tijdschrift Nature Climate Change, vergeleek het effect met de impact van een tabaks- of alcoholgewoonte.

“Hoewel het aantal op zichzelf misschien klein lijkt, kan dit effect op de lange termijn en over bevolkingen heen betekenisvolle gevolgen hebben voor de volksgezondheid,” zei Cui Guo, een assistent-professor aan de Universiteit van Hong Kong die de studie leidde.

Afgelopen jaar was het warmste jaar op record voor de planeet, volgens verschillende wetenschappelijke organisaties.

In de VS worden gemiddeld ongeveer zes hittegolven per jaar ervaren, een stijging ten opzichte van twee in de jaren zestig, volgens de Environmental Protection Agency (EPA). Hittegolven zijn ook intenser en duren langer dan 60 jaar geleden.

De EPA merkt op dat de definitie van extreme hitte afhankelijk is van de geografische locatie. Ze beschouwen extreem hete dagen als die waarop de temperatuur 95 graden Fahrenheit of hoger bereikt.

Extreme hitte doodt ongeveer 2.000 Amerikanen elk jaar, hoewel dit mogelijk een ondertelling is vanwege inconsistente rapportagemethoden en onvoldoende middelen voor uitgebreide overlijdensonderzoeken.

Hitte kan bestaande gezondheidsproblemen zoals hartziekten, astma, nierziekten, neurologische stoornissen en psychische aandoeningen verergeren.

“Handarbeiders, plattelandsbewoners en deelnemers uit gemeenschappen met minder airconditioners waren gevoeliger voor de gezondheidseffecten” van hittegolven, schreven de onderzoekers.

Hun bevindingen volgen op een recente studie van de Universiteit van Zuid-Californië die waarschuwde dat extreme hitte het biologische verouderingsproces bij oudere volwassenen kan versnellen.

Een hogere biologische leeftijd dan chronologische leeftijd — het aantal jaren dat je hebt geleefd — verhoogt het risico op chronische ziekten zoals dementie, beroerte, kanker, hartziekten, type 2 diabetes en nierziekten.

“Deelnemers die in gebieden wonen waar hitte dagen, gedefinieerd als Extreme Voorzichtigheid of hogere niveaus (≥90°F), de helft van het jaar voorkomen, zoals in Phoenix, Arizona, ervoeren tot 14 maanden extra biologische veroudering vergeleken met degenen die in gebieden wonen met minder dan 10 hitte dagen per jaar,” zei Jennifer Ailshire, hoofdauteur van de USC-studie, in februari toen het onderzoek werd gepubliceerd.

“Zelfs na controle voor verschillende factoren, vonden we deze associatie,” voegde ze eraan toe. “Alleen omdat je in een gebied woont met meer hitte dagen, verouder je sneller biologisch.”

Tips voor het omgaan met extreme hitte

Hoewel de hondsdagen van de zomer achter ons liggen in de VS, kan heet en vochtig weer aanhouden tot begin september.

Experts raden aan:

Zoek naar airconditioned ruimtes

Drink water en sportdranken om elektrolyten aan te vullen die verloren zijn gegaan door overmatig zweten

Draag lichte, lichtgekleurde kleding

Vermijd lichaamsbeweging of zware buitenactiviteiten tijdens piekuren van de hitte

Controleer kwetsbare vrienden en familie

Laat kinderen of huisdieren niet achter in een geparkeerde auto

