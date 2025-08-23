B&B Vol Liefde-Bart onthult: “Artsen dachten dat het voorbij was”

Uiteindelijk heeft Eveline in Italië de ware gevonden. Na diverse onsuccesvolle pogingen (zie video) is ze tot over haar oren verliefd geworden op Bart, een recente bezoeker van haar B&B Vol Liefde. Tijdens een wandeltocht deelt hij een diep persoonlijk verhaal: “Mijn ouders moesten afscheid van me nemen.”

“Over bewegen gesproken… Uh, ik heb een auto-ongeval gehad in 1996, waardoor ik vier jaar lang niet kon lopen”, begint Bart zijn indrukwekkende verhaal. “Dat maakt bewegen natuurlijk veel moeilijker.”

Maar dat was zelfs niet het meest schokkende deel. “De dokters vertelden mijn ouders dat het voorbij was. Zij moesten afscheid nemen”, onthult hij. “Het was alsof ik in een droom was: ik zag mezelf in de hoek van de kamer, kijkend over de schouders van twee dokters, één stapte opzij en ik keerde terug in mijn lichaam. Ik herinner het me als een film van gisteren.”

“En dat herinner je je nog steeds?”, vraagt Eveline nieuwsgierig. “Precies”, bevestigt haar match. “Dat is een van de redenen waarom ik het leven ten volle wil leven.”

Is hun klik puur toeval?

Er was meteen een natuurlijke klik tussen Eveline en Bart. Dit komt misschien niet als een verrassing, omdat het lijkt dat ze elkaar mogelijk al eerder hebben ontmoet. Dit wordt gesuggereerd door het juicekanaal Realityfbi op Instagram. Volgens het kanaal was Bart actief in de lokale politiek voor Democratisch Alternatief Blaricum, terwijl Eveline werkzaam was voor D66 in dezelfde regio. “Toeval, of kenden ze elkaar al door hun politieke verleden?”, vraagt het kanaal zich af.

Verder valt het de kijkers op hoe soepel de gesprekken tussen hen verlopen. Er is weinig ongemak, wat bij eerdere mannen die in Italië op bezoek kwamen wel vaker het geval was. Dit versterkt de geruchten.