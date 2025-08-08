B&B Vol Liefde: Sharon’s enorme blunder met Dick onthuld!

In de aflevering van B&B Vol Liefde op woensdagavond was te zien hoe Sharon, de eigenaresse van de B&B, Dick uitnodigt voor een bijzondere date. Ze stelt voor om samen een ijsbad te nemen als een speciaal geschenk. Echter, ze vergat één belangrijk detail: normaal gesproken betaalt de uitnodiger…

De situatie nam een onverwachte wending toen ze na het ijsbad moesten betalen en Sharon geen geld bij zich bleek te hebben. Dit zorgde voor grote hilariteit onder de kijkers. ” Je nodigt Dick uit voor een ijsbad, maar vergeet je portemonnee? Wat een misser!”, reageerde een kijker op X. Een andere kijker merkte op: ”En dan moet je ook nog betalen voor die verschrikkelijke date.”



















Reality

Dick is momenteel een bekend gezicht in het nieuwe seizoen van B&B Vol Liefde, maar zijn ervaring in realityshows gaat verder terug. Hij heeft namelijk ook achter de schermen meegewerkt aan het tweede seizoen van Echte Meisjes in de Jungle, waar hij veel harten sneller liet kloppen (zie onderstaande video).