Breuk Patricia Paay: Huwelijk lijkt definitief voorbij!

Volgens recente berichten lijkt het huwelijk tussen Patricia Paay en haar 39 jaar jongere echtgenoot, Robbert Hinfelaar, ten einde te zijn gekomen (zie video).

Patricia heeft een tijd doorgebracht in een revalidatiecentrum na een ernstige val. Volgens Bart Ettekoven van Shownieuws verblijft ze nu echter niet meer in het centrum, maar is ze bij haar zus ingetrokken omdat ze nog niet in staat is om weer alleen thuis te wonen. De reden waarom ze niet bij haar echtgenoot Robbert is, zou volgens ingewijden te maken hebben met problemen in hun huwelijk. “Vrienden van Patricia hebben ons laten weten dat haar huwelijk definitief voorbij is,” meldt Bart.

Shownieuws heeft getracht contact op te nemen met Patricia om haar kant van het verhaal te horen, maar zonder succes. “Haar management heeft ook aangegeven momenteel geen tijd te hebben om op deze kwestie te reageren,” voegt Bart toe.

Huwelijk

Patricia en Robbert trouwden in 2017. Recentelijk onthulde een bron aan het tijdschrift Privé: “Er is al enige tijd sprake van een scheidingsdocument dat klaar zou liggen. Hoewel er al langer geruchten zijn over een scheiding, werden deze steeds ontkend door zowel Patricia als haar omgeving. Nu lijkt de situatie echter veranderd.”

Op de vraag naar de status van hun relatie reageerde Robbert enkel met: “Hoe komen jullie hierbij?” Hij ontkende dus niet expliciet iets. Ook de manager van Patricia heeft aangegeven geen commentaar te kunnen geven en zich te willen focussen op haar herstel. “Robbert is aan het werk. Dat is de situatie. Ze wonen niet meer samen, Patricia verblijft in een zorgcentrum. Ze zijn officieel nog steeds getrouwd.”