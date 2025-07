Schokkend nieuws treft B&B Vol Liefde-Dick: wat is er gebeurd?

Er staat een gloednieuw seizoen van B&B Vol Liefde op het punt van beginnen (bekijk de video). Dit keer openen negen eigenaren van bed & breakfasts uit landen zoals Frankrijk, Spanje, Italië, Griekenland, Tsjechië en Suriname hun deuren voor singles die op zoek zijn naar de liefde. Over Dick, die een resort beheert in Suriname, is recentelijk opzienbarend nieuws naar buiten gebracht…

Dick, eigenaar van een resort met acht appartementen vlakbij Paramaribo, midden in een natuurrijke omgeving, deelde op maandagavond in RTL Boulevard dat er kortgeleden brand heeft gewoed in zijn resort. Hij was zelf op vakantie op het moment van de brand. Dick was uiteraard erg geschrokken van het nieuws.

“Twee weken geleden kregen we het schokkende telefoontje dat er brand was uitgebroken in Sutopia. Omdat het resort voornamelijk uit hout bestaat, dacht ik dat ik alles kwijt was”, vertelde hij aan Aran Bade. “Maar we hebben geluk gehad.” Het plafond van de wasruimte en twee huisjes zijn verbrand, maar deze schade kan hersteld worden, aldus een opgeluchte Dick. De renovatie zal spoedig beginnen.

Bron: Thirza Wijnja

B&B Vol Liefde is vanaf 14 juli gedurende negen weken elke maandag tot en met donderdag om 20:30 uur te bekijken op RTL 4. Op vrijdag 11 juli verschijnt er een speciale aflevering online onder de titel B&B Vol Liefde: Hoe Is Het Nu Met?, waarin herinneringen worden opgehaald met enkele opmerkelijke deelnemers uit vorige seizoenen.

Daarnaast zullen twee eigenaren niet terugkeren dit seizoen: Wilma uit Tsjechië en Danny uit Spanje zijn niet meer van de partij.

3:04 Ontmoet de nieuwe deelnemers van B&B Vol Liefde seizoen 5

Helaas trokken te veel geïnteresseerde mannen zich terug voor Danny, maar hij heeft nu onverwacht steun gekregen. Radio-dj’s Coen Swijnenberg en Sander Lantinga nemen het voor hem op: “Danny zou aan B&B Vol Liefde meedoen, maar kort voor de opnames werd hij afgewezen. Daarom starten wij C&S Vol Liefde in de hoop alsnog de liefde voor Danny te vinden”, lieten ze via Instagram weten. Danny gaf in Shownieuws zijn reactie op dit initiatief. Zie zijn volledige reactie in de video hieronder.

2:07 Coen en Sander zoeken een partner voor B&B Vol Liefde-afvaller

