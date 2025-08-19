Berdien Stenberg hevig bekritiseerd: Ontdek waarom ze onder vuur ligt!

Berdien Stenberg staat in de schijnwerpers na haar optreden in het tv-programma Het MAX Orkest. De 68-jarige fluitist, beroemd geworden in de jaren ’80 met wereldwijde platenverkopen, deed mee aan de audities en werd uitgekozen om deel uit te maken van het orkest (zie video).

Hoewel de jury positief was over haar prestatie, heeft haar deelname tot kritiek geleid onder het publiek. Velen vinden het niet eerlijk dat een ervaren internationale muzikante meedoet aan een competitie die bedoeld is voor amateurs. Een andere deelnemer uitte zijn verbazing over haar aanwezigheid: “Als Berdien hier komt auditeren, waarom ben ik hier dan?”

Omdat ik bekend ben, zijn mensen ontstemd Berdien Stenberg

Een aparte bekwaamheid

Berdien verdedigde zich in De Telegraaf. “Je moet weten, het orkest bestaat uit een mix van professionals en amateurs. Omdat ik een bekende ben, worden mensen boos”, legt ze uit. “Ik kon ook een slechte auditie hebben. Ik heb mijn nek uitgestoken. De laatste keer dat ik een auditie deed was in 1981 bij Philips, toen ik een cd wilde opnemen. Ik was het niet meer gewend om te auditeren. Dat is een vak apart.”

Een eerlijke auditie

Jurylid Francis van Broekhuizen benadrukte op Instagram dat Berdien’s auditie oprecht was. “Elke geïnteresseerde, amateur of professional, mocht zich inschrijven voor het orkest. We zagen een mooie mix van amateurs en professionals. Het enige vereiste was het kunnen lezen van muzieknoten en ouder dan 50 zijn. Dus Berdien mocht zich inschrijven, maar moest wel auditeren.”

1:20 De eerste aflevering van Het MAX Orkest was een succes

Het was dus haar uitstekende auditie die haar een plek in het orkest van het populaire programma (zie video hierboven) bezorgde. “Ze had ook van de zenuwen een paar noten fout kunnen spelen. Het is niet zo dat een professional zomaar wint. We beoordeelden wie het beste bij het orkest past, en dat was geen opgezet spel. We hebben onze uiterste best gedaan om eerlijk naar iedereen te luisteren”, aldus Francis.