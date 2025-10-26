Chantal Janzen als gastartiest: Mis haar optreden bij dit unieke concert niet!

Chantal Janzen zal optreden als speciale gast tijdens het concert van Frans Pollux, Lex Uiting en het Metropole Orkest in de Ziggo Dome op 25 januari. De avond zal in het teken staan van Limburgse nummers.

“Zingen in de taal van je hart is het allermooiste,” vertelt de presentatrice in een persbericht. “En dat ik dit mag doen samen met deze twee geweldige Limburgers maakt het extra speciaal voor mij.” Frans en Lex voelen zich “vereerd” door de deelname van hun provinciegenote. “Het is fantastisch om met zo’n getalenteerde vakvrouw als Chantal samen te werken. We zijn enthousiast om samen met haar dit belangrijke concert in onze carrière te beleven. En ik ben ervan overtuigd dat het publiek razend enthousiast zal zijn: Chantal, zingend in ’t Tegels, begeleid door het Metropole Orkest!”

Chantal werkte eerder samen met Lex. Samen brachten ze in 2023 het nummer Letste Leedje uit, een eerbetoon aan het Limburgs. Dit nummer is twee jaar achter elkaar verkozen tot het beste Limburgse lied aller tijden. De presentatrice brengt slechts zelden nummers uit, en al helemaal zelden in dit dialect… “Af en toe vind ik het heerlijk om een nummer op te nemen, vooral als het iets betekent voor mij,” verklaarde ze op Instagram.

“Dit was zo’n geval. Het moest gewoon, in ons eigen dialect. Het is prachtig geworden, lieve Bart, Sjors en Lex!” aldus Chantal over het nummer Letste Leedje. “Bedankt dat je me vroeg, Lex, het is echt een nummer voor Vastelaoves dinsdagavond geworden.”

Onverwachte onthullingen

Onlangs verraste Chantal iedereen door voor het eerst te spreken over haar romance met Johnny de Mol. In een diepgaand interview met het tijdschrift &C delen de voormalige partners openhartig de hoogte- en dieptepunten van hun relatie. Hoewel ze destijds smoorverliefd waren, waren ze ook nog erg jong. Chantal beschrijft deze periode als “een speeltuin”, waarin het er soms heftig aan toeging.

Chantal, oprichter van &C Media, benaderde haar ex telefonisch om mee te werken aan een &C-editie over exen. “Ik alleen, of met al die andere 34?”, grapte Johnny. Chantal waardeerde de humor en antwoordde dat ze een “touringcar” had geregeld.

Lees hieronder verder.

1:42 Chantal Janzen en haar ex Johnny de Mol halen herinneringen op

Hun relatie begon 25 jaar geleden maar eindigde na enkele jaren. “We wisten beide dat ik er eigenlijk nog niet klaar voor was,” zegt Johnny.

Johnny was niet altijd trouw

De driejarige relatie tussen 2001 en 2004 was een turbulente tijd voor Chantal en Johnny, waarin hun relatie zelfs drie keer verbroken werd. Chantal onthult in &C de echte reden achter de laatste breuk: “Ik had nooit een probleem met je exen, maar wel met de vrouwen die je had tijdens onze tijd samen, daarom is het uiteindelijk uitgegaan.” Ze vond het lastig dat Johnny veel uitging en niet altijd trouw was.

Ondanks haar twijfels in de laatste fase van hun relatie, was het Johnny die uiteindelijk een einde aan de relatie maakte. “Wat ik echt erg vond, was dat je uitgebreid vertelde dat je verliefd was geworden op een ander, met alle details van waar jullie elkaar hadden ontmoet,” vertelt Chantal aan Johnny. Au!

Ter verdediging zegt Johnny: “Ik deed dat omdat mijn vader, toen hij van Willeke afging, ook gewoon verteld had dat hij verliefd was geworden op een ander. Ze was aanvankelijk heel boos, maar later kon ze het waarderen omdat hij tenminste eerlijk was.” Lees hier meer.