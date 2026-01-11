‘Schoonfamilie vs. Monique: Felle Reactie op Haar ‘Grote Bek’!

Nadat het uitging met Denise, heeft Mike Hansler de liefde gevonden in Spanje bij makelaar Veerle. Zijn moeder Monique heeft uit voorzorg haar nieuwe schoondochter en haar “keurige schoonfamilie” eens goed onder de loep genomen. Hoe denken zij over Monique “en haar grote mond“?

In een interview met Shownieuws vertelt Monique uitgebreid over de nieuwe relatie van Mike met Veerle. Monique moest Veerle wel informeren over haar eigen reputatie in de media. “Ik heb er met haar over gesproken, omdat Veerle uit een zeer beschaafde familie komt. Het zijn mensen die aan golf doen, heel beschaafd allemaal. Ik vroeg haar: ‘Wat vinden jouw ouders hier nou van? Die zien toch ook die Monique met die grote mond op televisie!'”, zegt ‘mama Mo’.

Veerle stelt haar nieuwe schoonmoeder echter gerust, wat Monique zeer waardeert. “Ze vertelde me: ‘Echt waar, ze vinden je ontzettend aardig en je bent eerlijk en direct’.” En wat vindt Veerle zelf? “Zij vindt me gezellig en een leuke schoonmoeder”, zegt Monique. “Mike is nu gelukkig in de liefde. En ik hoop dat Denise ook een leuke jongen vindt. Dat wens ik haar echt toe.” Mike en Denise gingen uit elkaar na een intense confrontatie en een familieruzie in Spanje, zoals te zien is in de onderstaande beelden.

Lees hieronder verder.

3:07 Spannende confrontatie tussen Denise en Mike in laatste aflevering De Hanslers

‘De navelstreng is los’ bij Mike

Nadat Denise vertrok, keerde de “rust” weer terug in huize Hansler, volgens moeder en zoon in de onderstaande video. Volgens Monique is “de navelstreng los” bij Mike, sinds hij niet meer bij haar woont en samenwoont met Veerle. “Ze wonen in hetzelfde complex als ik”, legt mama Mo uit in een recent gesprek met Shownieuws. “Ze zijn nu mijn onderburen.”

Volgens haar hebben de twee het “erg gezellig samen”. “Ze maken wandelingen, genieten van het leven in Spanje en Veerle helpt ook bij onze strandclub.” Omdat Veerle ook druk is met haar eigen werk, geniet Monique des te meer van de momenten die ze samen kunnen doorbrengen. “Als we klaar zijn met werken en Veerle heeft ook meegeholpen met opruimen, lopen we samen naar huis en drinken we nog een lekker wijntje!”