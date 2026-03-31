Harm Lambers: Bouwsteen van Utrechts Orkest Vangt Culturen!

Catching Cultures ontvangt Harm Lambers Bouwsteen voor Bijzondere Kunst 2026

Het Utrechtse orkest Catching Cultures is de trotse ontvanger van de Harm Lambers Bouwsteen voor Bijzondere Kunst 2026. Deze prestigieuze wisseltrofee werd aan hen overhandigd door De Nijverheid, de winnaar van 2024, als erkenning voor hun rol in het bevorderen van culturele diversiteit en verbinding binnen de stad. Met optredens in lokale wijken en samenwerkingen met kunstenaars en inwoners van diverse achtergronden, heeft Catching Cultures een zichtbare impact gemaakt.

Catching Cultures is een ensemble uit Utrecht dat wereldwijde muzikale tradities vermengt tot unieke interculturele werken. Het orkest bestaat uit 25 leden van 12 verschillende nationaliteiten en treedt ook op in kleinere formaties zoals een strijkkwartet, een festivalband en diverse (kinder)theatergroepen. Door middel van jamsessies, repetities waarbij iedereen mag meespelen en optredens op verschillende locaties in de stad en in opvangcentra, werkt Catching Cultures actief aan het opbouwen van een gemeenschap. Bovendien ontwikkelt het zich steeds verder als een instituut voor interculturele muziekeducatie, met activiteiten zoals seminars, workshops en coproducties. Een jaarlijks hoogtepunt is het Catching Cultures Festival, dat plaatsvindt in TivoliVredenburg en op 6 april weer zal worden gehouden.

Tijdens de ceremonie van de trofee-overdracht benadrukte Doenja Abel, programmeur van De Nijverheid, het belang van het eren van Catching Cultures: “Dit orkest belichaamt echte culturele diversiteit en vertegenwoordigt, viert en promoot de multiculturele samenleving in Utrecht en daarbuiten op een authentieke, verbindende en inspirerende manier, iets waar de stad Utrecht bijzonder trots op kan zijn.”

Boris van Olffen, de producent van Catching Cultures, beschouwt het winnen van de Harm Lambers Bouwsteen als erkenning voor de significante vooruitgang die het orkest de afgelopen jaren heeft geboekt en als een “extra motivatie” om hun muzikale en organisatorische aspiraties verder te verhogen. Het doel is om nog meer publiek te bereiken en te betrekken, zowel in Utrecht als daarbuiten.

De Harm Lambers Bouwsteen, vernoemd naar de voormalige directeur van Theater Kikker, Harm Lambers, die in november 2021 overleed, is een prijs voor Utrechtse kunstenaars en collectieven die zich inzetten voor de verbinding tussen kunst en de stedelijke gemeenschap. De winnaar van de prijs krijgt de kans om een avond naar eigen inzicht te programmeren, met als doel andere inwoners en kunstenaars verder te inspireren.

Vergelijkbare berichten

