Bert Jalving, de directeur van IKC Vlinderslag, een combinatie van basisschool en voor- en naschoolse opvang in de wijk Kruiskamp, ervaart problemen met het nieuwe parkeerbeleid. Hij vraagt zich af hoe zijn medewerkers straks naar hun werk kunnen komen.

Docenten

Veel docenten van de school wonen in of rond Amersfoort en reizen per fiets, openbaar vervoer of te voet naar hun werk. Echter, sommigen komen van plaatsen zoals Amsterdam, Beekbergen en Ermelo. Jalving wil voorkomen dat het parkeerbeleid zijn personeel dwingt de school te verlaten, vooral gezien het huidige tekort aan onderwijspersoneel. “Dat kan ik me echt niet veroorloven,” zegt hij.

Aanschaf van onderwijsvergunningen

Voor de vijftig personeelsleden overweegt Jalving om twaalf ‘onderwijsvergunningen’ aan te schaffen, die elk 60 euro per jaar kosten. De school overweegt ook om de fietsenstalling en enkele wandelpaden opnieuw in te richten, zodat er plaats is voor drie of vier auto’s. Jalving hoopt dat het betaald parkeren geen invloed zal hebben op de deelname van ouders aan bijvoorbeeld rapportbesprekingen of andere schoolactiviteiten.