In een conventionele school worden kinderen opgeleid om in de maatschappij te passen, maar een vrijeschool moedigt ze aan om de samenleving zelf vorm te geven. Joris Blijenberg, de oprichter van de Waldorf School in Amersfoort, is een groot voorstander van deze benadering. Volgens een bericht van het AD is de school van plan om in augustus 2027 haar deuren te openen voor de eerste leerlingen.

Ongeveer vijftien jaar geleden speelde Blijenberg al met het idee om een eigen school te starten, maar dit plan belandde voor langere tijd op de plank. De interesse werd opnieuw gewekt toen enkele leerkrachten op de school van zijn kinderen spraken over hun wens voor het starten van een vrijeschool.

Het kind als middelpunt

Deze school zou een plek zijn waar het kind in het centrum staat en waar leraren zich kunnen richten op lesgeven zonder afgeleid te worden door overbodige administratieve taken. In deze schoolomgeving nemen leraren de beslissingen; er is geen directeur die deze rol op zich neemt. Zo werd de Waldorf School Amersfoort op papier gerealiseerd.

Antroposofische principes van Rudolf Steiner

Blijenberg is van mening dat het huidige onderwijssysteem te kampen heeft met hiërarchische structuren en bureaucratische lasten. Volgens hem wijken hedendaagse vrijescholen te veel af van de antroposofische principes die Rudolf Steiner hanteerde bij het oprichten van de eerste vrijeschool in 1919, bestemd voor de kinderen van arbeiders in de Duitse Waldorf-Astoria sigarettenfabriek.

Blijenberg nam uiteindelijk het heft in eigen handen om zo’n school te stichten. De Waldorf School Amersfoort (WSA) zal zich weer richten op het ‘antroposofische leerplan van Steiner’, wat volgens Blijenberg niet zweverig, maar juist heel doelgericht is.

“Het antroposofische leerplan concentreert zich op denken, voelen en willen. De leerstof wordt aan de kinderen gepresenteerd zodra zij er klaar voor zijn.” Bovendien leren de leerlingen om hun eigen mini-samenleving te beheren, wat een fundamenteel onderdeel is van de vrijeschool, waar kinderen leren om niet slechts te passen binnen de maatschappij, maar om deze vorm te geven.

Leraren aan het roer

In de toekomstige school zullen de leraren zelf leiding geven. Zij maken deel uit van een ‘college van docenten’ dat beslissingen neemt over de kwaliteit, vorm en visie van het onderwijs. Administratieve taken worden door iemand anders uitgevoerd, zodat leraren zich volledig kunnen richten op het onderwijs. En als het aan Blijenberg ligt, zullen vergaderingen alleen over het welzijn en de ontwikkeling van het kind gaan.

Voorbereidingen zijn onderweg

De voorbereidingen voor deze nieuwe vrijeschool in Amersfoort voor basisschoolleerlingen zijn al in volle gang. De WSA, momenteel een stichting, is op zoek naar een geschikte locatie. Ook zijn er al enkele leerkrachten betrokken bij het project, dezelfde leerkrachten die oorspronkelijk de inspiratie vormden voor deze school.

Als alles volgens plan verloopt, zal de nieuwe Waldorfschool in augustus 2027 haar deuren openen.