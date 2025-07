Schokkende confrontatie voor Chantal Janzen: Zegt ‘Nooit meer’!

Chantal Janzen krijgt een onthullende huidscan

Chantal Janzen heeft onlangs een ontnuchterende ervaring gehad na het ondergaan van een huidscan. De resultaten, vooral de aangetoonde zonschade, waren schokkend voor haar.

De technologie van een huidscan onthult wat er zich afspeelt onder het oppervlak van de huid. Chantal kwam tot de ontdekking dat haar huid meer te verduren had gehad dan ze oorspronkelijk dacht. “Ik heb zojuist een huidscan gehad waarbij onder andere zonschade zichtbaar werd.” Ze adviseert haar volgers om ook een scan te laten doen, maar waarschuwt: “alleen als je bereid bent om flink te schrikken.”

Op Instagram deelde Chantal haar bevindingen op een open en humoristische wijze (zie de video hierboven). “Ik heb besloten om nooit meer te zonnebaden, ik sla zestig liter zelfbruiner in en ik koop een hoed die groot genoeg is,” grapte ze.

Één Grote Familie

Chantal speelt een rol in de Videoland-serie ‘Één Grote Familie’. Op de set heerst een vrolijke sfeer, vooral dankzij Jeroen van Koningsbrugge (zie de video hieronder). Zijn humor zorgt regelmatig voor lachkrampen bij zijn collega’s.

Niet alleen het publiek, maar ook de medewerkers aan de serie kunnen vaak hun lachen niet inhouden, zoals te zien is in een video op de Instagram-pagina van Videoland. “Ik herinner me nog de dag dat ik tegen regisseur Will Koopman zei dat ik Jeroen van Koningsbrugge wilde voor de rol van Dennis. Daar heb ik nu zo’n spijt van”, zegt Chantal lachend. “Het is echt verschrikkelijk om met hem te spelen, je bent constant aan het lachen.”

