Rachel Beaujean heeft onlangs de Frans Banninck Cocqpenning in ontvangst genomen van locoburgemeester Touria Meliani, na een voorstelling van La Bayadère in het Nationale Opera & Ballet te Amsterdam. Deze eervolle onderscheiding werd haar toegekend voor haar langdurige bijdrage aan Het Nationale Ballet, waar ze bijna vijftig jaar werkzaam is geweest.

Voordat ze in 2017 de rol van adjunct-artistiek directeur op zich nam, heeft Rachel Beaujean (geboren in Helmond, 1959) diverse functies binnen het gezelschap vervuld, waaronder die van danser, balletmeester en hoofd artistieke staf. Haar carrière bij Het Nationale Ballet startte in 1977 als danser, na haar opleiding aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag. Gedurende twintig jaar was zij actief als danser, waarbij zij voornamelijk furore maakte met de balletten van Hans van Manen. Daarnaast werkte ze samen met grote namen zoals Rudi van Dantzig, Toer van Schayk, George Balanchine, William Forsythe, Martha Graham en Edouard Lock.

Rachel Beaujean werd in 1993 geëerd met de (nu niet meer bestaande) Gouden Theaterdansprijs van de VSCD voor haar prestaties als danseres. Twee jaar later ontving ze de Prijs van Verdienste van het Dansersfonds ’79. In haar recente rol als adjunct-artistiek directeur heeft Beaujean verschillende belangrijke negentiende-eeuwse producties voor Het Nationale Ballet bewerkt. In 2017 werd zij benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau.

Zo’n anderhalf jaar geleden kondigde Beaujean aan dat zij Het Nationale Ballet in 2026 zal verlaten, tegelijk met artistiek directeur Ted Brandsen. Beide bereiken dit jaar de pensioengerechtigde leeftijd. Ernst Meisner zal in augustus Ted Brandsen opvolgen, waardoor de positie van Beaujean komt te vervallen.

De stad Amsterdam reikt de Frans Banninck Cocqpenning uit aan personen die zich gedurende minimaal twaalf jaar op bijzondere wijze hebben ingezet voor de stad Amsterdam.