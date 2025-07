Anika schrijft over tuinieren, natuur en ecologie. Ze deelt praktische tips en seizoensgebonden inspiratie voor elke tuinliefhebber. Haar stukken combineren vakkennis en passie, met oog voor biodiversiteit, duurzaamheid en welzijn. Ze moedigt lezers aan om bewuster en groener te leven, te starten in eigen tuin.

De overheid streeft naar inclusieve klassen waar kinderen van alle achtergronden samen onderwijs volgen, zonder onderscheid tussen speciaal en regulier onderwijs. Dit vereist echter dat leraren leren omgaan met diverse gedragingen en beperkingen, en dat er goed nagedacht wordt over de beste onderwijsmethoden.

De Sectorraad Gespecialiseerd Onderwijs stelt dat sommige kinderen meer persoonlijke aandacht nodig hebben dan anderen. Wanneer scholen niet genoeg leraren hebben of de ondersteuning niet adequaat organiseren, stromen leerlingen uit naar het speciaal onderwijs.

Er worden steeds meer leerlingen naar het speciaal onderwijs verwezen, terwijl het oorspronkelijke doel was om deze kinderen binnen het reguliere onderwijs extra ondersteuning te bieden. Dit blijkt uit recente gegevens die het NOS Jeugdjournaal heeft opgevraagd. Ook de Daniël de Brouwerschool in Wilp ervaart een toename van het aantal leerlingen, zo bericht Omroep Gelderland.

