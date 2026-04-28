Ontdekt: 12.000 jaar oude dobbelstenen onthullen gokgewoonten van de laatste IJstijd

Het Tijdperk van de Dobbelstenen

In een recente studie, gepubliceerd in het tijdschrift American Antiquity, is een analyse uitgevoerd op 12.000 jaar oude dobbelstenen van Native Americans, die mogelijk het eerste bewijs van gokken door mensen zou kunnen leveren.

“Dit vormt het eerste bewijs dat wij hebben van gestructureerde menselijke interactie met de concepten van kans en willekeur,” zei studieauteur Robert Madden, een antropoloog en PhD-student aan de Colorado State University, in een interview met Livescience.

Madden merkte op dat deze spelstukken “6000 jaar ouder zijn dan enig bewijs dat we hebben van dobbelstenen in de Oude Wereld,” wat aangeeft dat inheemse Noord-Amerikanen deze veelzijdige generatoren van willekeur maakten en gebruikten in een kansspel al in de laatste IJstijd.

Interessant is dat de kanskubussen zelf niet nieuw waren, maar hun benoeming als dobbelstenen wel.

Om de functie van deze artefacten te bevestigen, onderzocht Madden meer dan 600 sets van Native American dobbelstenen van verschillende prehistorische archeologische locaties verspreid over het westen van de VS — inclusief beide zijden van de Rocky Mountains — daterend van 13.000 tot 450 jaar geleden.

De onderzoeker toetste de potentiële spelstukken aan de hand van het 100 jaar oude compendium van Native American spellen, “Games of the North American Indians” door antropoloog Stewart Culin.

Om geclassificeerd te worden als dobbelstenen, moesten de objecten aan vier criteria voldoen: ze moesten minstens tweezijdig zijn en gemaakt van hout of bot; elke zijde moest onderscheiden worden, meestal met verf of andere markeringen; de zijden moesten plat of gebogen zijn; en ze moesten de juiste grootte en vorm hebben zodat spelers er meerdere tegelijk konden vasthouden en op een plat oppervlak konden werpen, volgens Science Alert.

“In de meeste gevallen waren deze objecten al opgegraven en gepubliceerd,” zei Madden. “Wat ontbrak was niet het bewijs, maar een duidelijke, continent-brede standaard voor het herkennen van wat we zagen.”

Madden kon met deze methode 565 voorbeelden van “diagnostische” dobbelstenen identificeren — die alle vier de kenmerken vertoonden — en 94 “waarschijnlijke” dobbelstenen die slechts aan twee van de criteria voldeden.

Deze dobbelstenen waren echter geen van de bekende gespikkelde kubussen die men ziet op craps tafels, maar eerder binaire kavels, gedefinieerd door Culin als tweezijdige objecten met verschillende markeringen aan elke kant.

Net als hun tegenhangers in het casino konden deze echter gerold en gegooid worden om een willekeurige 50/50 optie in een kansspel te genereren, vergelijkbaar met een muntworp.

Deze dobbelstenen waren aanwezig op 58 archeologische locaties in de Great Plains en de Rockies, waarbij de oudste voorbeelden — waaronder meer dan een dozijn diagnostische dobbelstenen — teruggingen tot de Folsom-cultuur, tussen ongeveer 12.200 en 12.800 jaar geleden.

Men beweert dat één waarschijnlijke dobbelsteen, die terug te voeren is op het Clovis-volk, zelfs 13.000 jaar oud kan zijn.

In beide gevallen zijn deze artefacten veel ouder dan de volgende oudste voorbeelden van dobbelstenen — 5500 jaar oude items gevonden in Azië en het Midden-Oosten. Dit draait niet alleen de klok terug op complex gokken, maar ook op een specifiek type wiskundig denken.

“Deze bevinding is des te belangrijker omdat historici van wiskunde vaak de uitvinding van dobbelstenen en kansspelen identificeren als een cruciale vroege stap in de evoluerende ontdekking en het begrijpen van willekeur en de probabilistische aard van het universum,” zei Madden.

Hoewel het moderne casino het individu tegenover het huis plaatst, postuleerden onderzoekers dat deze oude kansspelen waarschijnlijk meer werden gebruikt als een netwerktool of “ijsbreker” tussen vreemden die goederen of informatie wilden uitwisselen.

Uiteindelijk zei Madden dat hun bevindingen illustreren dat dobbelstenen en gokken in het algemeen een “blijvend kenmerk” zijn geweest in de inheemse Noord-Amerikaanse cultuur, die sociale integratie in hun samenlevingen al duizenden jaren en tot op de dag van vandaag bevorderen.

