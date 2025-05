Rafael en Estavana mogelijke bruiloft: Lees zijn verrassende uitspraken!

Rafael van der Vaart en Estavana Polman vieren bijna tien jaar samen

Rafael van der Vaart en Estavana Polman zijn al bijna een decennium een sterk koppel. Volgend jaar is het tijd voor hun 10-jarig jubileum, dat ze groots van plan zijn te vieren. Komt er misschien een huwelijksaanzoek om de hoek kijken? Rafael geeft antwoord op de vraag over een toekomstig huwelijk in een interview met Shownieuws (zie video).

Rafael, die zijn carrière als voetballer achter zich heeft gelaten, spreekt vol lof over zijn relatie met Estavana. “Ik zeg altijd dat ze fantastisch is. We genieten enorm van ons leven in Boekarest”, deelt hij mee. Hoewel ze veel tijd in Roemenië doorbrengen, vindt Rafael het prettig om af en toe terug in Nederland te zijn bij zijn familie. Op de vraag of er binnenkort een huwelijksaanzoek verwacht kan worden, vertelt hij dat dit momenteel nog niet op de planning staat.

Mogelijke televisiecarrière voor Estavana?

Terwijl het paar hun dagen in Roemenië doorbrengt, blijft Estavana actief als handbalster. Echter, ze overweegt een mogelijke toekomst als televisiepresentatrice, zie onderstaande video. “Ik laat het op me afkomen”, vertelde ze vorig jaar aan Shownieuws. Ze heeft een grote bewondering voor de mannen van Vandaag Inside en vindt het altijd gezellig om daar te zijn. “Je moet nooit ‘nooit’ zeggen”, voegt ze toe met een glimlach.

Olympische Spelen

Estavana maakt al lange tijd deel uit van de Nederlandse handbaltop en heeft zowel op Europese kampioenschappen als wereldkampioenschappen medailles behaald. Het hoogtepunt was ongetwijfeld haar wereldtitel in 2019. Ondanks zware knieblessures wist ze zich terug te vechten en deel te nemen aan de Olympische Spelen in Parijs afgelopen zomer (zie video hieronder), waar het team helaas strandde in de kwartfinales.

Headerfoto: Peter Smulders

Vergelijkbare berichten

Beoordeel dit post