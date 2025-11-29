Hans van Willigenburg spreekt uit: Zijn toekomst op TV onthuld!

Hans van Willigenburg heeft geen plannen om terug te keren op de televisie. Zo verklaarde de 83-jarige voormalige presentator op vrijdag in een gesprek met De Telegraaf. Terwijl tijdgenoten zoals Johan Derksen en Maarten van Rossem nog steeds actief zijn op TV, heeft Hans daar zelf geen behoefte aan: “Op een gegeven moment is het ook genoeg. Dan moet je stoppen.”

Hij geniet nu intens van zijn vrije tijd, zo vertelt hij. Echter, het overlijden van voormalige collega’s raakt hem diep. “Onlangs nog Viola Holt. Dat was een schok, het kwam zo onverwacht. Ik kende haar goed.”

Lees hieronder verder…

2:05 In memoriam Viola Holt

Hans reflecteert vaak op zijn eigen sterfelijkheid: “Vanaf je geboorte weet je dat je ook zal sterven. Dat kan zelfs morgen zijn, dat moet je accepteren. Maar als iemand die je goed kent plotseling wegvalt, schrik je natuurlijk wel. Ik ben echter niet bang voor de dood. Ik hoop alleen dat het zonder pijn zal zijn.”

Langdurig boegbeeld van Koffietijd

De presentator was van 1994 tot 2000 het gezicht van Koffietijd, samen met Mireille Bekooij. Judith de Klijn en Sybrand Niessen namen het stokje over, maar na een jaar werd Koffietijd gestopt vanwege tegenvallende kijkcijfers.

Het programma kreeg in 2010 een nieuwe kans met presentatrices Loretta Schrijver, Quinty Trustfull en Pernille La Lau. Echter, drie jaar geleden kondigde RTL aan dat het tv-programma zou stoppen omdat het niet genoeg kijkers trok, volgens initiatiefnemers de Nationale Postcode Loterij en VriendenLoterij.

Lees verder onder de video…

1:58 Allerlaatste Koffietijd zit erop

Te oud voor het Songfestival

Hans was ook co-presentator van het Eurovisie Songfestival in 1976 en 1980, toen het evenement in Nederland plaatsvond. Maar toen hem in 2019 gevraagd werd of hij dit opnieuw wilde doen, weigerde hij beleefd.

Hij legde uit: “Nee, natuurlijk niet. Ik ben daar veel te oud voor”, verklaarde Hans, die toen 76 was, tegen AD. Hij gaf het presentatieteam wel enkele tips: “Je moet ervaring hebben met grote evenementen, live televisie kunnen maken, kunnen improviseren en sfeer kunnen overbrengen.”