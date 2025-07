Utrechtse School in de Ban van Vermissing Docent: Drama bij Comomeer

Anika schrijft over tuinieren, natuur en ecologie. Ze deelt praktische tips en seizoensgebonden inspiratie voor elke tuinliefhebber. Haar stukken combineren vakkennis en passie, met oog voor biodiversiteit, duurzaamheid en welzijn. Ze moedigt lezers aan om bewuster en groener te leven, te starten in eigen tuin.

Gedurende deze week, die gericht was op praktijkleren, bezochten de studenten diverse boerderijen, molens en het Museum Hoeksche Waard. Ze maakten onder andere appelmoes en ketchup, en verkenden lokale groentesoorten en poldersport. Wethouder Miranda den Tuinder uitte de hoop dat meer scholen dit initiatief zullen overnemen.

Afgelopen week hebben honderd tweedejaarsstudenten van de Willem van Oranje school in Poortwijk deelgenomen aan de projectweek ‘De Willem op BoerdeReis’, waar ze alles leerden over natuur, erfgoed en gezonde voeding, volgens een rapport van Hoekschnieuws.

