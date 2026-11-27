Vlak voor de première van LeineRoebana’s Farewell Future, Welcome World eind januari 2026 vond een aangrijpend moment plaats. Op het podium van de Em. de Jongzaal in het Chassé Theater staan de makers en uitvoerenden dicht naast elkaar, zoals gebruikelijk om zich kort aan het publiek voor te stellen. Na de laatste introductie deelt Andrea Leine mee dat er iemand ontbreekt. Componist en ensembleleider Iwan Gunawan, met wie het gezelschap al meer dan zestien jaar optrekt, is opgenomen in het ziekenhuis.

Bij meerdere dansers en musici springen de tranen in de ogen. Het lijkt duidelijk dat de situatie ernstig is. Op 16 maart 2026 overlijdt Gunawan aan hartfalen in een Amsterdams ziekenhuis. Hij is dan pas 51 jaar.

Andrea Leine en Harijono Roebana ontmoetten Gunawan en zijn ensemble Kyai Fatahillah tijdens het International Gamelan Festival Amsterdam in 2010. Roebana, die in Nederland opgroeide, had kort daarvoor voor het eerst een studiereis naar Java gemaakt. Zijn belangstelling voor de klank van gamelan vormde daarvoor de aanleiding. Hoewel hij Indonesische wortels heeft, maakte hij tijdens die reis voor het eerst intensief kennis met de Indonesische cultuur. De vernieuwende composities van Gunawan en de energieke, fysieke manier waarop zijn ensemble speelde, maakten grote indruk op de choreografen.

In de ruim zestien jaar die volgden, maakten Gunawan en LeineRoebana drie avondvullende producties: Ghost Track (2011), LIGHT (2016) en Farewell Future, Welcome World (2026), een coproductie met Black Pencil. Samen worden ze ook wel de Indonesië-trilogie genoemd. Aan de voorstellingen werkten dansers uit het gezelschap van LeineRoebana mee, onder wie de iconische Tim Persent en Heather Ware, naast dansers die de choreografen in Indonesië hadden leren kennen: Boby Ari Setiawan, Agus Mbendhol Margyianto en Sandhidea Cahyo Narpati.

Gunawan groeide op in een familie van gamelanspelers. Zelf begon hij al op zesjarige leeftijd met spelen. Hij volgde een opleiding in de traditionele Soendanese gamelan en studeerde compositie. Zijn belangstelling ging onder meer uit naar minimal music en moderne componisten vanaf Schönberg. Hij kreeg onder anderen les van Roderik de Man en gaf later aan de universiteit van Bandung les in westerse muziek en muziektechnologie. Met zijn ensemble begeleidde hij regelmatig traditionele dansvoorstellingen.

De samenwerking met Leine en Roebana bood hem een boeiende nieuwe uitdaging, juist omdat hij vanuit verschillende muzikale werelden werkte. Rond de voorstelling Ghost Track vertelde hij op de website van het gezelschap dat hij muziek niet schreef om een verhaal voor de luisteraar vast te leggen. Het publiek mocht zelf betekenis geven. Ook in deze samenwerking wilden de makers geen verhaal vertellen: Gunawan kon vanuit zijn eigen ideeën componeren, terwijl de choreografen hun eigen werk maakten. Vervolgens zochten ze samen naar een manier om de muziek en dans met elkaar te verbinden.

Harijono Roebana legt uit dat Indonesische traditionele dans vaak een verhaal vertelt, terwijl hun eigen werk dat juist niet doet. In de Indonesische danstraditie krijgen handen en vingers veel betekenis: de armen dragen als het ware de gebaren en expressie van de handen. De voeten blijven stevig op de grond en de beweging ontstaat vanuit een stabiele houding. In westerse dans is dat volgens Roebana vaak andersom. De hand vormt met de arm één lijn die de ruimte in reikt, terwijl het hele lichaam zich door die ruimte verplaatst.

In Indonesische dans dragen handen en vingers veel van de expressie.

Toch zijn de grenzen tussen beide danstradities niet scherp afgebakend. Een mooi voorbeeld van die vermenging was het duet van Tim Persent en Boby Ari Setiawan in Ghost Track. Ook in de muziek kwamen verschillende werelden samen. Tijdens het maakproces waren de choreografen sterk geboeid door Cantus Firmus, een eerder werk dat Yannis Kyriakides voor hen had geschreven. Volgens Roebana luisterde Iwan naar het stuk, werkte hij vervolgens een nacht met zijn ensemble door en maakte hij een versie voor gamelan en tape. Die kreeg een nog meer hallucinerend karakter en kon ook Kyriakides bekoren.

Buiten de Indonesië-trilogie om werkten de drie eveneens samen. Zo maakten ze projecten op locatie in Indonesië en schreef Gunawan een compositie voor violiste Liza Ferschtmann voor Smell of Bliss (2013). In datzelfde jaar haalden Leine en Roebana hem naar een project in het BIMhuis, waar hij kon samenwerken met twee musici die hij bewonderde: Theo Loevendie en Han Bennink. Voor die gelegenheid bewerkte Gunawan Loevendies Twee korte stukken voor piano voor piano, stem en gamelan.

LeineRoebana nam ook het initiatief om een digitale gamelan te laten ontwikkelen. Roebana vertelt dat je het instrument kunt bespelen als een gewone gamelan, maar dat het tegelijk extra mogelijkheden biedt. Twee studenten van de HKU bouwden het apparaat met ondersteuning van Gunawan en zijn musici, en met behulp van de software van Ableton. In LIGHT klonk de digitale gamelan naast de live spelende musici.

Jarenlang spraken Leine, Roebana en Gunawan intensief met elkaar over Javaanse, Soendanese en westerse muziek en dans, zowel in traditionele als hedendaagse vormen. Ook interdisciplinaire creatie en de waarde van interculturele samenwerking kwamen aan bod. Hun wereldse, open blik deelden ze met elkaar. Roebana herinnert zich ontmoetingen die steeds werden gekenmerkt door vertrouwen, nieuwsgierigheid en hartelijkheid. Iwan wist volgens hem heel goed wat de muziek waarin hij vanaf zijn jeugd was gevormd betekende, en welke kwaliteit die in zich droeg.

Samen met Dewa Alit en Gatot Danar Sulistiyanto geldt Gunawan als een van de vooraanstaande Indonesische componisten van zijn generatie. Zijn muziek is op podia over de hele wereld uitgevoerd. In Nederland werkte hij behalve met LeineRoebana ook samen met de ensembles Black Pencil en Oorkaan. In 2025 behaalde hij een doctoraat aan de Universitas Pendidikan Indonesia met het proefschrift Interculturele verschijnselen in hedendaagse gamelanmuziekcomposities: tussen hybriditeit en authenticiteit. Daarin onderzocht hij hoe traditionele muziek, waaronder gamelan, kan veranderen wanneer culturen elkaar ontmoeten zonder dat ze haar eigen karakter kwijtraakt. Ook stelde hij de vraag hoe componisten traditie kunnen inzetten als inspiratiebron in plaats van als begrenzing, en daarmee nieuwe artistieke mogelijkheden kunnen verkennen.

Roebana vertelt dat het proefschrift hem bereikte toen Gunawan al ziek was. Hij was bijzonder trots op de manier waarop zijn vriend zijn ervaringen erin had verwerkt. Gunawan hechtte sterk aan authenticiteit, maar wilde zich evenzeer laten inspireren door westerse muziek en ideeën. Roebana ziet daarin een wederkerigheid: westerse componisten uit de minimalistische traditie, zoals Steve Reich, hadden zich immers ook door gamelan laten beïnvloeden.

Voor Leine en Roebana werd hun samenwerking met Gunawan het uitgangspunt voor hoe interdisciplinaire samenwerking kon werken. Het voelde vanzelfsprekend dat hun afzonderlijke creatieve processen in elkaar overliepen en samen één geheel vormden. Hun manier van werken, hun gedeelde visie op ieders rol en hun kameraadschap sloten naadloos op elkaar aan. Zoals ze zelf zeggen: er was sprake van zielsverwantschap, zonder dat ze daar lang over hoefden na te denken.

Gunawan, Leine en Roebana verheugden zich op hun nieuwe gezamenlijke project. Andrea Leine vertelt dat Iwan bij zijn aankomst in Nederland, aan het einde van 2025, steeds minder sterk werd. Dat was moeilijk te rijmen met de energieke en levendige man die ze al die jaren hadden gekend. Al snel bleek zijn ziekte zo ernstig dat herstel of een terugkeer naar Indonesië niet meer mogelijk was. Zijn vrouw Chie en zijn oudste zoon Sailendra reisden daarop naar Nederland om hem in de laatste periode van zijn leven bij te staan.

Zelfs op zijn sterfbed bleef Gunawan componeren en vooruitkijken. Zijn werk Canto Ostinato voor Gamelan, dat nog niet af was en bedoeld voor een project met choreografe Aafke de Jong, wordt nu verder uitgewerkt door zijn zoon en musici uit zijn ensemble.

Gunawan heeft de voorstelling Farewell Future, Welcome World nooit in haar geheel kunnen zien. Zijn zoon Sailendra, aan wie hij de leiding over ensemble Kyai Fatahillah had overgedragen, was bij de laatste voorstelling van de tournee aanwezig. Daarna vertelde hij zijn vader hoe het was gegaan. Een dag na de dernière overleed Gunawan.