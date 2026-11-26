Het is echt een natuurverschijnsel in volle kleur.

Naarmate er dit jaar sprake is van een “gemuteerde” tweede arm in het weersysteem, verandert het lopende Super El Niño‑evenement ook zichtbaar het uiterlijk van de Stille Oceaan.

Satellietbeelden van NASA laten zien dat het water rond de evenaar van de Grote Oceaan het afgelopen jaar ingrijpend van kleur is veranderd: waar het eerder groen en weelderig leek, is het nu helder ceruleenblauw.

Deze verandering is een voorspelbare, directe uitwerking van El Niño‑condities. Die ontstaan wanneer de passaatwinden verzwakken en ongewoon warm oppervlaktewater zich ophoopt over het centrale en oostelijke tropische deel van de Stille Oceaan.

“Sommigen zien water alleen als blauw, maar het is verbazingwekkend hoeveel verschillende tinten de oceaan kan hebben,” zegt Matthew Kehrli, hoofd onderzoeker van het PACE‑satellietteam bij NASA’s Goddard Space Flight Center.

Volgens Kehrli komt veel van die kleurschakering door fytoplankton — microscopische organismen die de basis vormen van het mariene voedselsysteem en het zeewater tonen variërend van teal en bruin tot groen.

Die fytoplanktonsoorten zijn afhankelijk van koel, voedselrijk water om te gedijen. El Niño onderdrukt echter de opwelling van dat voedingsrijke dieper water.

Als gevolg daarvan nemen de fytoplanktonpopulaties sterk af en verdwijnen tegelijk de bijbehorende groen‑ en bruintinten uit het zeeniveau.

In een vergelijkende weergave zijn beelden uit 2025 nog vol groen te zien; de meest recente data tonen hoe het gebied langs de evenaar nu volledig in blauwtinten is gehuld.

El Niño maakt deel uit van een natuurlijk klimaatpatroon dat bekendstaat als de El Niño–Southern Oscillation (ENSO).

Dat patroon schakelt, ongeveer om de twee tot zeven jaar, tussen warmere El Niño‑periodes en koelere La Niña‑fasen.

Tijdens een El Niño‑gebeurtenis stapelen zich ongewoon warme watermassa’s op in het evenaargebied van de Stille Oceaan voor de westkust van Zuid‑Amerika, wat wereldwijde temperaturen kan optrekken en het weerpatroon op veel plaatsen verstoort.

Wetenschappers waarschuwen dat we nu aan het begin staan van een groot El Niño‑seizoen, dat in 2027 verstrekkende gevolgen kan hebben.

Sinds 1950 hebben onderzoekers die oceaantemperatuurafwijkingen bijhouden slechts vijf sterke en vijf zeer sterke El Niño‑gebeurtenissen geregistreerd.

Deze maand meldt de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) dat de kans op het sterkste El Niño in de afgelopen 75 jaar ongeveer 83% is.

Sterkere El Niño‑events vergroten de kans op weersverschijnselen die met dit fenomeen samenhangen, zoals zware regenval, overstromingen, hoge golven en kustafslag.

Een van de bekendste tekenen van El Niño is bovengemiddelde watertemperatuur; in het oostelijke deel van de Stille Oceaan liggen de temperaturen al ongeveer 3 graden boven het langjarige gemiddelde, en onderzoekers waarschuwen dat die in de komende maanden nog een fractie kunnen stijgen.

Het zich ontwikkelende El Niño‑patroon, samen met krachtige oceanische Kelvin‑golven, kan het zeeniveau tijdelijk met tot wel 12 inch verhogen, waardoor kwetsbare kusten meer risico lopen op overstromingen wanneer hoge deining en springtij optreden.

Als voorzorgsmaatregel riep de gouverneur van Californië, Gavin Newsom, vorige maand een noodsituatie voor de hele staat uit.

“De opkomende El Niño‑gebeurtenis verbreekt al records, en we verwachten dat deze aan kracht zal blijven winnen, mogelijk zelfs de sterkste in de geregistreerde geschiedenis te worden,” aldus een mededeling van Newsoms kantoor.

Naast stijgende zeespiegel en warmere wateren brengt El Niño ook ongebruikelijke bezoekers naar de kust: de wateren bij Californië zitten dit jaar vol met walvishaaien, hamerhaaien en zelfs giftige zeeslangen.

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