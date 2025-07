De projecten van de studenten waren veelzijdig, relevant en diep geworteld in de praktijk. De ideeën varieerden van flatbreads gevuld met seizoensgroenten tot een moderne kruidendrank die het behoud van bossen in Indonesië ondersteunt. Van een communicatiestrategie voor een hybride zeewierburger tot verhaalvertelling over ‘minder mooie’ broccoli. In elf hbo-teams en vier mbo-teams werd een brug geslagen tussen theorie en praktijk, met als leidmotief: innovatie die zowel praktisch is als aansprekend.

Een serieuze leeromgeving voor studenten

De opdrachten, rechtstreeks afkomstig uit het bedrijfsleven, boden studenten een serieuze leeromgeving waar zij hun kennis en professionele vaardigheden konden testen. Gedurende het project ontvingen zij intensieve begeleiding vanuit het onderwijs en directe feedback van ondernemers, onderzoekers en communicatieprofessionals.

Traditionele Indonesische kruidendrank

De projecten waren inhoudelijk breed en divers. Zo ontwikkelden studenten van Inholland onder leiding van associate lector Gerry Kouwenhoven een moderne versie van een traditionele Indonesische kruidendrank, met ingrediënten zoals gember, kurkuma en tamarinde. Het doel was om de economische waarde van het veenbos in Indonesië te verhogen, waardoor het behoud ervan aantrekkelijker wordt dan de kap. De studenten hielden zich bezig met productontwikkeling, marktonderzoek, storytelling en testproductie.

Hybride zeewierburger

Een ander team ontwikkelde een communicatiestrategie voor de hybride zeewierburger van Olijck Foods, gericht op het verleiden van vleesliefhebbers tot een duurzamere keuze tijdens SAIL Amsterdam 2025. Uit hun onderzoek bleek dat transparantie op prijs wordt gesteld, maar dat termen als ‘hybride’ of ‘zeewier’ afschrikwekkend kunnen werken. Hun advies was om subtiel te communiceren en aan te sluiten bij de belevingswereld van de consument.

‘Buitenbeentjes broccoli’

Het team dat zich richtte op ‘buitenbeentjes’ broccoli toonde aan hoe duurzaamheid en marketing gecombineerd kunnen worden. Broccoli die er niet perfect uitziet, wordt vaak als veevoer gebruikt. De studenten vonden dit zonde en ontwikkelden storytelling-concepten en testten verschillende verpakkingsmethoden. Een netje van cellulose met eetbare coating, gecombineerd met een duurzaam verhaal, bleek het meest effectief en leverde hen de FICA Inhoudsprijs op.

Foodstartups

De mbo-teams van Vonk presenteerden hun eigen foodstartups, van concept tot businessplan, inclusief branding, positionering en pitch. Zo toonden zij ondernemerschap in een realistische context, wat bijdraagt aan de kruisbestuiving tussen creativiteit, techniek en marktgericht denken – iets waar de voedselindustrie behoefte aan heeft.

Kennismaking met het werkveld

Het FICA Summer Event was voor veel tweedejaarsstudenten een eerste echte kennismaking met het werkveld. Dit vereist meer dan alleen vakinhoudelijke kennis. Studenten leerden over samenwerking, klantgerichtheid, het hanteren van deadlines en het presenteren van hun werk aan een breed publiek. “Dit is enorm motiverend,” zeggen Inholland-docenten Malou Bakuwel en Annemiek van Breemen. “Ze zien direct de waarde van hun werk en waar hun ideeën toe kunnen leiden.”

“Foodbedrijven draaien op innovatie, en studenten zijn hierin een drijvende kracht,” zegt Hans Huibers, dagvoorzitter en FICA-kwartiermeester. “De industrie staat voor grote uitdagingen. Onze studenten benaderen deze met een open, praktische blik en werken via het FICA-netwerk al tijdens hun studie aan oplossingen die zowel duurzaam als smakelijk zijn,” voegt Robin van den Berg, lector Food, Health & Technology, toe.

Samenwerking tussen hbo, mbo en praktijkpartners

De samenwerking tussen hbo, mbo en praktijkpartners binnen het FICA-netwerk is zeer waardevol. Studenten brengen een frisse blik, zijn creatief, technisch vaardig én maatschappelijk betrokken. Bedrijven bieden realistische casussen, kennis en kritische feedback. Deze interactie resulteert niet alleen in waardevolle leerervaringen, maar ook in concrete oplossingen waar het werkveld iets mee kan.

Marije Deutekom, lid van het College van Bestuur van Hogeschool Inholland: “Je ziet hier hoe studenten echt bijdragen aan de grote voedselvraagstukken van deze tijd. Ze werken samen met onderzoekers en bedrijven aan vernieuwende en uitvoerbare concepten. We hebben elkaar nodig – alleen samen kunnen we de voedseltransitie realiseren.”