Terwijl zich in de Stille Oceaan een van de krachtigste El Niño’s ooit gemeten ontwikkelt, duiken voor de kust van Californië opvallende bezoekers op. Tot de dieren die in de warme wateren zijn gezien, behoren walvishaaien, hamerhaaien en zelfs giftige zeeslangen.

Vorige maand werd voor het eerst een langvin-diepzee- of bigeyevis waargenomen in Californië, meldde Reuters. Ook legde een bedreigde Kemp’s ridleyschildpad eieren in twee afzonderlijke nesten in Orange County, honderden kilometers buiten het gebruikelijke leefgebied van de soort.

De nesten liggen bij Seal Beach en Huntington Beach. Volgens NOAA Fisheries zijn het de eerste nesten van Kemp’s ridleyschildpadden die ooit aan de Amerikaanse westkust zijn vastgelegd.

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Beide plekken waar de schildpadden hun eieren hebben gelegd, zijn afgezet en voorzien van waarschuwingsborden. Deskundigen houden de nesten tijdens de volledige broedperiode voortdurend in de gaten.

Jackie Aguilar was op de avond van 11 september met haar familie aan het wandelen op Crystal Cove State Beach toen ze iets zag dat op een geelbuikzeeslang leek. Experts hadden gewaarschuwd dat dit mogelijk dodelijke dier aan land zou kunnen komen doordat het zeewater warmer wordt.

De soort was al bijna tien jaar niet meer in deze omgeving gezien. De gecertificeerde zeenatuurkenner kapitein Chad Steffen zei dat het dier leek op een geelbuikzeeslang, waarvan het gif krachtig genoeg is om een mens te doden.

Ook walvisspotters maakten een bijzondere ontmoeting mee. Op 29 september zwom een groep orka’s met hun boot mee voor de kust van Newport Beach.

De passagiers aan boord van een tocht van Newport Landing Whale Watching telden tussen de tien en dertien orka’s. De dieren verblijven doorgaans in wateren bij Mexico en Midden-Amerika. Het ongewoon warme zeewater lijkt ze naar het noorden te hebben gelokt.

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‘Orka’s zijn te herkennen aan hun rugvinnen. Deze specifieke groep orka’s uit de oostelijke tropische Stille Oceaan heeft Newport al vaker bezocht: in 2018, 2023, 2024 en 2026!’, schreef het bedrijf op sociale media bij een video van de waarneming.

In jaren met een sterke El Niño trekken subtropische soorten vaker naar het noorden. Tijdens de krachtige El Niño van 2015 en 2016 werden bijvoorbeeld hamerhaaien gezien. Ook vonden toen enkele van de weinige eerdere waarnemingen van zeeslangen in Zuid-Californië plaats.