De redactie koos de beste stukken van de afgelopen week voor je uit. Op het programma staan onder meer de weg naar de top van Stedin-ceo Trudy Onland, veelbelovende biotechscaleups en de spectaculaire val van Nvidia-baas Jensen Huang.

Nvidia-baas Huang moet vertrekken: de week waarin een van de invloedrijkste AI-mannen ten val kwam

Jensen Huang, medeoprichter en ceo van het dominante Nvidia, kwam deze week in opspraak door twee affaires. Donderdag stapte hij met onmiddellijke ingang op. Huang en Nvidia zijn echter nauw met elkaar verweven, en dat vormt een risico. Wat houdt het ‘key man risk’ in voor de toekomst van het bedrijf, dat tot voor kort het meest waardevolle ter wereld was, en voor de AI-sector als geheel?

Analyse van de val van Jensen Huang en de gevolgen voor Nvidia en AI.

Waarom wil je dit lezen? Redacteur Karin Swiers legt stap voor stap uit hoe het schandaal — vol seks, spionage en miljardenverliezen — zich ontvouwde. Ook onderzoekt ze welke koers Nvidia nu kan varen.

Lees hier: Jensen Huang sneuvelt als ceo van Nvidia op twee affaires, één met een vermeende spion

PureTerra steunt startups met oplossingen voor waterschaarste

Europa krijgt steeds meer te maken met een tekort aan schoon drinkwater. De gevolgen daarvan zijn merkbaar in oplopende kosten voor de industrie, de landbouw en waterbedrijven. Het Nederlandse investeringsfonds PureTerra Ventures haalde recent tientallen miljoenen euro’s op om oplossingen te ondersteunen. Denk aan het zuiveren van afvalwater op locatie en het opsporen van vervuiling onder de grond.

Waarom wil je dit lezen? Redacteur Philip Bueters sprak met oprichters Gijs de Bruin en Job van Schelven over de investeringen van PureTerra, de missie van het fonds en het belang van een solide verdienmodel voor blijvende impact. ‘We willen ondernemerschap koppelen aan baanbrekende watertechnologie en die helpen om naar de markt te brengen.’

Lees hier: Decentrale waterbehandeling heeft de toekomst, vinden de oprichters van PureTerra

Stedin-ceo Trudy Onland bemoeide zich aanvankelijk het liefst met alles

Haar ouders leerden Trudy Onland dat het prima is om de wereld op een eigen manier te bekijken. Als kind stuurde ze hun lange brieven wanneer ze het ergens niet mee eens was. Haar verbeeldingskracht en de moed om haar mening te geven, helpen haar ook nu in haar functie als ceo van Stedin. Dat vertelt ze aan redacteur Wilke Wittebrood in de interviewreeks Route naar de Top.

Trudy Onland over haar loopbaan en leiderschapslessen.

Waarom wil je dit lezen? In een openhartig gesprek over leiderschap blikt Onland terug op haar loopbaan en de lessen die ze onderweg opdeed. Een belangrijke les leerde ze toen ze directeur Onderhoud & Service was bij de NS. In die functie liep ze flink tegen zichzelf aan. ‘Je moet uit elkaar kunnen houden wat bij jou hoort en wat je bij een ander moet laten. Dat lukte me toen nog niet.’

Lees hier: Trudy Onland (Stedin): ‘Als mens vind ik de staat van de wereld verdrietig, als strateeg vind ik het fantastisch’

Nederlandse biotechbedrijven halen tientallen miljoenen op: deze scaleups verdienen aandacht

VectorY Therapeutics haalde deze week 74,5 miljoen euro binnen voor de ontwikkeling van een behandeling tegen ALS. Het is zeker niet de enige Nederlandse scaleup in de life sciences waarop investeerders hun geld inzetten. Er zijn volop mogelijke toekomstige kampioenen: van een neusspray die virussen bestrijdt tot therapieën voor erfelijke aandoeningen en reuma.

Waarom wil je dit lezen? Nederland heeft een stevige traditie op het gebied van biotechnologie voor medische toepassingen, met bekende bedrijven als Crucell en Merus. Redacteur Philip Bueters zet uiteen welke ondernemingen momenteel opvallen en het volgen waard zijn.

Lees hier: Deze biotechbedrijven zijn de toekomstige kampioenen van de Nederlandse life sciences

Gaat AI straks zelf op zoek naar AI? Dit betekent kunstmatige intelligentie voor de arbeidsmarkt

AI wordt naar verwachting al snel het voornaamste middel om werk te vinden. Over vijf jaar zouden negen op de tien vacaturesites en 70 procent van de bemiddelingsbureaus verdwenen kunnen zijn. Ook LinkedIn kan dan overbodig zijn, stelt arbeidsmarktonderzoeker Geert-Jan Waasdorp.

Waarom wil je dit lezen? Kunstmatige intelligentie neemt nu al onderdelen van het sollicitatieproces over, schrijft redacteur Karin Swiers. Zij sprak recruiters die AI op grote schaal inzetten. De vraag is wie straks solliciteert en kandidaten uitkiest: mensen of machines?

Lees hier: AI laat vacaturesites en bemiddelingsbureaus grotendeels verdwijnen: ‘Ze zijn niet meer nodig’

Dit was het belangrijkste nieuws uit week 46 van 2026:

Nvidia-baas had een affaire met een Chinese spion; Nederlandse startups kregen meer geld, maar sloten minder deals (maandag 9 november)

50 miljoen euro voor Nederlandse beveiliger van zeekabels; Nvidia krijgt een flinke klap en ziet 350 miljard verdampen (dinsdag 10 november)

‘Jensen Huang kan niet langer aanblijven als Nvidia-ceo’ en Booking-medewerkers verzetten zich tegen verplichte kantoordagen (woensdag 11 november)

Akkoord over belastingplan verdeelt het kabinet; biotechbedrijf VectorY haalt 74,5 miljoen euro op (donderdag 12 november)

Belastingplan wordt nipt aangenomen en zet de coalitie onder druk; Nvidia-topman vertrekt per direct (vrijdag 13 november)

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