Bioloog in tranen na vondst zeldzaamste bloem ter wereld: Zoektocht van 13 jaar voltooid!

Ontmoeting met een zeldzame bloem ontroert biologen

De bloemen van mei zorgen voor tranen in november voor deze onverschrokken biologen.

Een bloemenjager was tot tranen geroerd na het vinden van een uiterst zeldzame bloemsoort in Sumatra, Indonesië, het hoogtepunt van een meer dan tien jaar durende zoektocht naar planten. Het ontroerende moment werd vastgelegd in een Instagram-video die online veel bekeken wordt.

“Dergelijke momenten zijn overweldigend,” vertelde Dr. Chris Thorogood, universitair hoofddocent biologie aan de Universiteit van Oxford en deelnemer aan de expeditie, aan The Post. “De tocht was zwaar en de bloem zo bijzonder dat we er erg emotioneel van werden.”

De bewuste soort is de Rafflesia hasseltii, een gigantische parasitaire rode bloem die vaker door tijgers dan door mensen is gezien, volgens een bericht dat werd gepost door de Universiteit van Oxford.

Volgens het bericht had Thorogood met zijn team “dag en nacht door door tijgers bewaakte regenwouden van Sumatra getrokken” om deze botanische heilige graal te vinden.

In de video is te zien hoe teamlid en Indonesische bloemenjager Septian “Deki” Andrikithat op zijn knieën zit en huilt van vreugde bij de zeldzame vondst, terwijl Thorogood hem troost. Vervolgens toont de clip de kolossale witgespikkelde bloem die zijn enorme bloembladen ontvouwt, alsof het een scene is uit “Little Shop Of Horrors”.

Aan het einde van de video halen de twee bloemenjagers herinneringen op aan hun ontdekking die eens in een miljoen keer voorkomt. “Dit is echt verbazingwekkend,” zei Andrikithat, die verklaarde dat hij al “13 jaar” op zoek was naar deze specifieke bloem.

“Ik ben de gelukkigste man op aarde,” voegde Thorogood eraan toe.

De botanicus vertelde The Post dat “stil zitten bij de bloem buitenaards aanvoelde” en het vergeleek met “iets dat van een andere planeet was gestuurd.”

Het zien van de bloem die zich ontvouwde was extra speciaal gezien de vluchtige bloeicyclus van de Rafflesia.

“Het duurt tot 9 maanden voordat de knop zich ontwikkelt, en hij opent slechts een paar dagen,” zei Thorogood. “Deze opende recht voor onze ogen.”

Hij voegde toe, “De kans daarop is – nou, dat weet ik niet eens. Het is alsof hij speciaal voor ons opende.”

Volgens de Oxford Botanic Garden & Arboretum is Rafflesia volledig parasitair, leeft zijn leven in een soort tropische liaan en verschijnt alleen bovengronds om te bloeien.

Alsof dat nog niet buitenaards genoeg was, stoten deze ongrijpbare reuzen ook een afschuwelijke stank uit die lijkt op rottend vlees, wat hen de bijnaam “lijk bloem” heeft opgeleverd.

De geur trekt vliegen aan, die “misleid door de valse belofte van een karkas om hun eieren op te leggen, onbedoeld de bloemen bestuiven,” schrijft de botanische tuin.

Er zijn meer dan 40 soorten van deze stinkende bloem. Een soort, de Rafflesia arnoldii uit het Indonesische Sumatra, is de grootste bloem ter wereld en meet een verbazingwekkende drie voet in doorsnee.

Helaas zijn bijna alle soorten ernstig bedreigd door habitatvernietiging.

“Vanwege zijn afhankelijkheid van andere planten, en onze onmogelijkheid om de plant gemakkelijk te kweken en te conserveren in botanische tuinen, loopt Rafflesia een bijzonder risico,” schrijft de botanische afdeling.

Om de soorten te behouden, streeft de instelling ernaar “de eerste ooit Rafflesia-conservatiewerkgroep te creëren: kennis, hulpmiddelen en beste praktijken delen.”

“Dringende actie is nodig om deze opmerkelijke bloemen te beschermen, en vereist internationale samenwerking en kennisuitwisseling om habitatbescherming mogelijk te maken,” verklaarde Oxford.

