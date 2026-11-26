In plaats van door te studeren aan de Toneelschool trad hij in dienst bij Toneelgroep Puck, waar hij in 1955 zijn debuut maakte in de jeugdvoorstelling Pierrot valt van de maan (regie Hans Tiemeijer). Recensies, onder meer in De Maasbode, prezen hem voor zijn dubbelrol als Joko de aap en vooral als Brallebar de kikvors: zijn uitvoering, de manier waarop hij zong en de zelfverzekerdheid in zijn spel werden als bijzonder vermakelijk beschreven.
Na enkele voorstellingen bij Puck ging hij naar Toneelgroep Theater in Arnhem en speelde hij op zijn zeventiende meer dan 150 keer de rol van Peter in Dagboek van Anne Frank (1956, regie Karl Guttmann). Volgens Het Parool toonde Croiset “een grote zuiverheid als Peter van Daan, die trage, in zichzelf gekeerde jongen die een verlegen maar tedere metgezel voor Anne wordt”.
In 1957 maakte hij zijn eerste optreden bij De Haagsche Comedie als Laertes in een Hamlet van Paul Steenbergen, waarin zijn vader Max de rol van Horatio vertolkte. Tot 1965 was Croiset als acteur aan dat gezelschap verbonden en speelde hij in bijna dertig producties, onder leiding van regisseurs als Peter Scharoff, Cees Laseur, Steenbergen en zijn vader Max.
In 1960 begon hij binnen een speciale werkgroep van jonge spelers bij De Haagsche Comedie ook te regisseren; hij maakte toen drie stukken van Fernando Arrabal (De pick-nick, Guernica en De twee beulen) en vertaalde die bovendien zelf. Daarnaast ontwikkelde hij zijn regievakkennis bij het Amsterdamse studententoneel.
Na 1965 werkte Croiset als acteur en regisseur bij onder meer De Nederlandse Comedie, Zuidelijk Toneel Globe, het Nieuw Rotterdams Toneel, het Amsterdams Volkstoneel en het Publiekstheater. Bij dat laatste speelde hij in 1979 de titelrol in Platonov, geregisseerd door zijn broer Hans, een rol die hem de Louis d’Or voor de beste mannelijke hoofdrol van het seizoen opleverde. Regelmatig keerde hij ook terug naar De Haagsche Comedie.
Onder de vlag van Theaterproducties Croiset bracht hij daarnaast eigen voorstellingen uit, als tegenreactie op wat hij zag als de slaapverwekkende kant van het gesubsidieerde toneel. Vooral zijn eenakters, zoals Een zekere Vincent (1973), De zangen van Maldador (1977) en Publiek ik ver(w)acht U (1986), vestigden zijn naam. De monoloog over het leven van Vincent van Gogh speelde hij ook in Parijs, Londen en in de Verenigde Staten.
In 1987 was Croiset een van de actoren die protest aantekenden tegen een geplande opvoering van Rainer Werner Fassbinders Het vuil, de stad en de dood, naar hun oordeel vervuld van klassieke antisemitische vooroordelen. Regisseur Johan Doesburg wilde het stuk laten afstuderen aan de Amsterdamse Toneelschool. Croiset behoorde tot de groep die het theater bezette. Hij verklaarde: “Ik sta hier met de hoed van de toneelspeler en de keppel van de Jood om te zeggen dat ik diep beledigd ben door dit stuk.”
De protestactie escaleerde: Croiset stuurde dreigbrieven en monteerde vervolgens een eigen ontvoering, waarbij hij een hakenkruis op zijn borst krabde. Later gaf hij toe dat hij zeer spijt had van deze verkeerde keuze van middelen. Over de affaire schreef hij het boekje Met stomheid geslagen (1989). Harry Mulisch behandelde de zaak in zijn boekenweekgeschenk Het theater, de brief en de waarheid (2000), dat op zijn beurt weer Freek de Jonge inspireerde tot de voorstelling De conferencier, het boekenweekgeschenk en de leugen.
Nadat het bedrog aan het licht kwam, werden voorstellingen met Croiset geannuleerd, werd hij door theaterdirecteuren geboycot en ontving hij zelf ook bedreigingen. Na ongeveer twee jaar wist hij zijn loopbaan geleidelijk weer op te bouwen: hij speelde bij het Theater van het Oosten, Het Nationale Toneel (in Dood van een handelsreiziger) en het Haarlems Toneel. Later volgden producties met Het Toneel Speelt (Gijsbrecht van Amstel en King Lear) en de musical Anatevka bij Joop van den Ende Theaterproducties.
Rond en na de eeuwwisseling was Croiset vooral actief in vrije producties, onder meer bij Hummelinck Stuurman (o.a. Een goed mens en De Kersentuin) en Bos Theaterproducties (De verleiders – de val van een superman). Zijn laatste toneeloptreden was in Schrijf me in het zand van Studio Antigone (2024), een stuk van Inez van Dullemen, geregisseerd door Agaath Witteman — zijn schoonzus, die kort voor hem overleed.
Croiset werkte ook voor film en televisie. In 1974 had hij de hoofdrol in Help! de dokter verzuipt, naar het gelijknamige boek van Toon Kortooms. Daarnaast was hij te zien in diverse televisieseries, zoals Kunt u mij de weg naar Hamelen vertellen, meneer?, Vrienden voor het leven en Medisch Centrum West. Verder sprak hij de stem van Hugo de Bokkenrijder in voor de attractie Villa Volta in de Efteling.
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Loes Bakker is onderwijsspecialist met jarenlange ervaring in beleid en praktijk. Haar bijdragen gaan over vernieuwing, digitalisering en pedagogische kwesties in het onderwijs. Ze legt onderwijsontwikkelingen kritisch bloot, altijd met een hart voor leerlingen, leerkrachten én een toekomstgericht onderwijssysteem dat iedereen gelijke kansen biedt.