Het Nederlands Theater Festival heeft zijn keuze voor de reprises van het afgelopen theaterseizoen aangekondigd. De Nederlandse Toneeljury, de Cabaret Commissie en de Wijkjury Breda hebben in totaal 19 opmerkelijke producties geselecteerd. Onder deze selecties bevinden zich twee regies van Eline Arbo, de artistiek directeur van Internationaal Theater Amsterdam.

Juryselectie

De Nederlandse Toneeljury, geleid door voorzitter Abdelkader Benali, uitte in haar rapport waardering voor de diversiteit en rijkdom binnen het theaterlandschap. Het afgelopen jaar kenmerkte zich volgens hen door een focus op mentale en fysieke gezondheid en een verkenning van nieuwe artistieke vormen. ‘Traditionele formats worden achterwezen en er is een duidelijke integratie met dans, muziek en performance waarneembaar,’ aldus de jury.

Elf voorstellingen werden door de Nederlandse Toneeljury uitgekozen als de meest indrukwekkende van het seizoen, waaronder vijf grote zaalproducties, vijf kleine zaalproducties en één locatiegebonden voorstelling. Van de grote producties waren twee het werk van Eline Arbo en haar ITA ensemble: de literaire bewerkingen De Wand en Giovanni’s Room. Eerder in april had Arbo al de prestigieuze Olivier Award in Londen gewonnen voor haar Britse versie van De Jaren.

Volgens de jury sluiten alle gekozen voorstellingen aan bij de prangende vragen van onze tijd zoals ecologie, inclusiviteit, identiteit, zorg en mannelijkheid. De jury merkte ook op dat ‘de huidige oorlogen slechts sporadisch doordringen tot onze podia’, wat leidde tot veel discussie, hoewel men het erover eens was dat het niet wenselijk is om toneelkunst uitsluitend te richten op maatschappijkritiek.

Grote zaal:

[meeuw] door Toneelhuis, Olympique Dramatique, Theater Arsenaal

Volgens het juryrapport:

[meeuw] biedt een geheel nieuwe vertaling van Tsjechovs klassieker naar Gebarentaal, uitgevoerd door een gemengde cast van horende en dove acteurs. Dit is een zeldzame gelegenheid waarbij een stuk van Tsjechov zoveel vernieuwende interpretaties krijgt. In plaats van een tolk op het toneel, heeft de cast twee jaar besteed aan het leren van Vlaamse Gebarentaal en is de voorstelling voorzien van boventiteling die naadloos is geïntegreerd in het spel. Dit opent niet alleen de klassieker voor een dove gemeenschap, het resulteert ook in een indrukwekkend ensemble en een rijke, genuanceerde theatertaal zonder woorden uit te spreken.

The Almighty Sometimes door Theater Oostpool | Daria Bukvić

Uit het juryrapport:

De opening van ‘The Almighty Sometimes’ grijpt je meteen. Via een filmische montage wordt het stuk onvermijdelijk persoonlijk. Het begint met een opdracht aan de moeder van regisseur Daria Bukvić en vervolgens doorbreekt hoofdpersonage Selin Akkulak de vierde wand door rechtstreeks naar het publiek te kijken. Gedurende de voorstelling worden we meegenomen in haar zoektocht naar begrip van haar mentale kwetsbaarheid, wat een grote impact heeft op haar en haar omgeving.

NACHTWACHT door NITE + Club Guy & Roni + HIIIT + Asko Schönberg + NKK NXT

Uit het juryrapport: