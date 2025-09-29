Dave Roelvink verkoopt zijn huis: Ontdek de vraagprijs van zijn luxe gezinswoning!

Dave Roelvink heeft een succesvolle stap gezet door zijn eengezinswoning in Landsmeer met aanzienlijke winst te verkopen.

Op de huidige woningmarkt heeft Dave Roelvink een voorsprong weten te behalen. Hij zette zijn huis in Landsmeer op 1 september 2025 te koop en recentelijk is deze woning verkocht, zo bericht BekendeBuren. De verkoopprijs was 830.000 euro, wat betekent dat Dave een winst van 230.000 euro heeft gemaakt.

Geen gezinswoning meer

Het huis in Landsmeer was ooit de perfecte plek om een gezin te stichten, met een ruime oppervlakte van 161 vierkante meter en zes kamers. Gelegen in een kindvriendelijke buurt was het huis volledig uitgerust met alle nodige voorzieningen. Het leek de ideale plek voor Dave om een toekomst met zijn gezin te beginnen.

Totaal anders

Het leven van Dave heeft een totaal andere wending genomen dan hij oorspronkelijk had voorzien toen hij de gezinswoning kocht. In een gesprek met Shownieuws deelde hij dat hij nu in een huurwoning woont, waar hij deels samenleeft met zijn vriendin Marijn Kuipers, zie onderstaande video.

Lees hieronder verder…

1:45 Dave Roelvink reageert op samenwonen met Marijn

Ze wonen samen op een bijzondere locatie: aan de P.C. Hoofstraat, recht tegenover zijn vader Dries Roelvink.

Gelukkig in de liefde

Dave heeft nu een jaar een relatie met influencer Marijn. Zij heeft Dean, het zoontje van Dave uit een eerdere relatie met Jazzlyn Dusoswa, nog niet ontmoet. Ze hadden afgesproken dat nieuwe partners hun zoon pas mochten ontmoeten als de relatie ten minste een jaar duurde.

“Alles voelt gewoon goed. Als Dean er straks bij komt, zal het waarschijnlijk heel natuurlijk aanvoelen en goed passen”, zei Marijn over het toekomstige ontmoeten van Daves zoon, zie de onderstaande video.

Er is nog geen bevestiging of de ontmoeting al heeft plaatsgevonden.