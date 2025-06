Geraldine Kemper neemt schokkend besluit: Wat betekent dit voor haar toekomst?

In het begin van april dit jaar keerde Geraldine Kemper, samen met haar aanstaande echtgenoot (zie video), terug van een indrukwekkende wereldreis. Sinds haar terugkeer staat de camper waarin zij reisden ongebruikt op het asfalt. Geraldine heeft nu besloten wat ze ermee gaat doen.

Ze heeft besloten de camper, die ze liefdevol Keesie noemt, te gaan verhuren. Op Instagram deelt ze enthousiast: “Zin in een tripje met de camper? Vanaf nu is onze Keesie te huur!”

Lees verder na de Instagram-post.

De Camper van Geraldine

In mei 2023 schaften Geraldine en haar partner Freek de geliefde camper, Keesie, aan. Oorspronkelijk was het een simpele bestelwagen, maar het stel transformeerde het voertuig tot een romantische en knusse woning op wielen voor twee personen. Een gespecialiseerd bedrijf nam de technische verbouwing voor zijn rekening, terwijl Geraldine en Freek de binnenkant voorzagen van een paars, roze en oranje interieur. De camper is uitgerust met onder andere een keuken, een bed en een geluidsinstallatie, zoals blijkt uit de verkoopadvertentie volgens Story.

Geraldine realiseerde een droom door een sabbatical te nemen na een periode vol persoonlijke tegenslagen (zie video hieronder). Tijdens haar sabbatical reisde ze vanaf juli 2024 samen met Freek door heel Europa; van Georgië tot Turkije en de Balkan. In oktober zei Geraldine ‘ja’ tegen Freek.