Steven Kazàn onthult: Is het uit tussen Jamie en Vieze Jack?

Steven Kazàn en Jamie Kames hebben in juli 2025 aangekondigd dat hun veertienjarige relatie beëindigd was. Jamie had gevoelens ontwikkeld voor Jeffrey, die nu bekend staat als Vieze Jack. Het lijkt er nu echter op dat ook hun relatie ten einde loopt.

Het tijdschrift Weekend vroeg Steven hoe hij omgaat met de nieuwe relatie van zijn ex-vrouw, waarover hij ook spreekt in de onderstaande video. Het blad meldt dat Steven zenuwachtig begint te stotteren en vervolgens zegt: “Ik spreek haar dagelijks. Ik denk niet dat ze nog met hem is. Dus eh…”

Als hem gevraagd wordt of hij bedoelt dat Jamie geen relatie meer heeft met Vieze Jack, antwoordt hij opnieuw mysterieus: “Ik weet het niet… Je moet het haar zelf vragen.”

Verzoening tussen Steven en Jamie?

Het weekblad interpreteert dit als een teken van een breuk. Weekend vraagt of Steven, die terughoudend is in zijn uitlatingen, een verzoening met zijn ex overweegt? “Dat weet ik niet… Misschien ooit. Ik weet het echt niet. Voor nu ben ik tevreden met hoe het gaat, laten we het daarop houden”, geeft hij voorzichtig toe. Hun scheiding was wekenlang onderwerp van gesprek in diverse krantenkoppen, wat ook in de onderstaande video wordt besproken.

Maar als Steven dagelijks contact heeft met zijn ex, waarom weet hij dan niet hoe het staat tussen Jamie en Vieze Jack? “Dat is persoonlijk. Laat haar haar eigen leven leiden, dan leid ik het mijne”, zegt de goochelaar. Wanneer het blad aandringt en suggereert dat het mooi zou zijn als het weer goed zou komen tussen hem en Jamie, antwoordt Steven hoopvol: “We zullen zien.”

