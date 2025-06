Shownieuws-presentator Trouwt met Grote Liefde: Liefdesverhaal Ontvouwt!

Een Nieuwe Stap in de Liefde

Een bekend gezicht van Shownieuws, Eline de Ruig, heeft spannend nieuws gedeeld: zij en haar partner Elwin Kuipers gaan trouwen. Deze aankondiging deed de expert in media en realityshows afgelopen donderdag via een reeks vrolijke foto’s op Instagram, waarbij ze uitriep: “I said yes!”

Eline liet met trots haar schitterende verlovingsring zien in een Instagram-post. Bij de foto’s uitte ze haar geluk: “I SAID YES! Aan de man die mij dagelijks gelukkig maakt, ontzettend lief is, mij steunt in alles wat ik doe en me ook corrigeert als ik te ver ga. Hij ziet alles positief en heeft een gouden hart. En hij ging op zijn knie, hier in Spanje op onze favoriete plek.”

Eline vermeldde verder dat Elwins huwelijksaanzoek “totaal onverwacht” kwam. “Hoewel ik vaak genoeg zeg dat ik wil trouwen, dacht ik echt dat het nog lang zou duren. WIJ GAAN TROUWEN WAAAAH “, sloot ze haar bericht enthousiast af.

Het Aanzoek

Eline deelde met Shownieuws: “Ik grap vaak over trouwen, maar Elwin zei steeds dat hij eerst wilde sparen en dat het nog wel even zou duren. Toen hij tijdens onze vakantie begon te vragen wat voor soort ring ik wilde, en hoe een verlovingsring eruitziet, dacht ik dat het nog lang niet zou gebeuren, zeker niet deze vakantie.”

Ze vervolgde: “We verbleven in een B&B van vrienden waar we heel graag komen. Ze vroegen ons of we wilden poseren voor een fotoshoot van hun eten, dus we kleedden ons mooi aan. Ik had geen idee dat Elwin dit allemaal had georganiseerd. Er was geen fotoshoot, maar wel iemand die foto’s maakte van het aanzoek. Ik was compleet verrast en had het totaal niet zien aankomen!”

Reacties

Felicitaties overspoelden de reacties, waaronder van BN’ers zoals Juvat Westendorp, Soy Kroon, Emma Kok en Bas Smit. Een van de reacties luidde: “Omg geweldig nieuws, gefeliciteerd lieverd!!”.

Scoop

Onlangs deed Eline nog live verslag van het Eurovisie Songfestival. In Basel ving ze enkele informele scoops op, waaronder het nieuws dat wereldster Céline Dion waarschijnlijk zou optreden (zie onderstaande video).

