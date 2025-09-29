Dit jaar wordt het Harry Wich Stipendium voor scenografie toegekend aan Selina Losa Gonzalez. De prijs, een bedrag van 12.500 euro, is op 5 september overhandigd tijdens een ceremonie in Villa Augustus in Dordrecht. Gonzalez heeft deze zomer haar bachelor in Scenografie voltooid aan de AHK.

De selectiecommissie van het stipendium, bestaande uit scenograaf Marloes van der Hoek, scenograaf Wojciech Dziedzic, ontwerpster Dorine de Vos en de weduwe van Harry Wich, heeft hoge waardering voor Gonzalez vanwege haar ‘rijpe denkwijze’:

Zij benadert haar projecten vanuit eigen overpeinzingen en weet deze te vertalen naar de wereld om haar heen. Ze creëert vanuit persoonlijke inspiratie vormen die publieke interesse wekken. Haar werk balanceert tussen esoterische elementen en concrete beelden. Selina’s ontwerpen zijn diep verankerd in menselijke relaties en creëren theatrale omgevingen waarin bezoekers tegelijk deelnemers en toeschouwers zijn.

Het Cultuurfonds heeft in 2017 het Harry Wich Stipendium voor Scenografie opgericht ter herinnering aan de overleden scenograaf Harry Wich, die in 2002 overleed. Het stipendium, met een waarde van 12.500 euro, is bedoeld voor een afgestudeerde van één van de drie scenografieopleidingen in Nederland, ter ondersteuning van verdere studie of professionele ontwikkeling. Elk jaar wordt er één winnaar gekozen. De overige genomineerden ontvangen ieder 1.500 euro, een bedrag dat eveneens bedoeld is voor hun verdere ontwikkeling. Dit jaar gaan deze bedragen naar Loek de Jongh (Toneelacademie Maastricht) en Fay van Erp (HKU).