Rob onthult alles: de uit de hand gelopen grap met Wilfred Genee!

Het nieuwe seizoen van Boxing Influencers gaat deze zondag weer van start, waarbij bekende Nederlanders, influencers en professionele vechters elkaar treffen in dit jaarlijkse boksevenement. Shownieuws-reporter Thom Goderie interviewt de deelnemers tijdens hun voorbereidingen. Hoe goed zijn ze voorbereid? Thom praat ook met deelnemer Rob Goossens over zijn ‘dure’ grap die enigszins uit de hand liep.

Het gezicht van RTL Boulevard verklaarde vorige zomer: “Wilfred Genee betaalt me 25.000 euro als ik hem (zijn tegenstander Dennis Schouten, red.) knock-out sla. Je begrijpt dat dit enorm motiverend werkt.”

Ik heb niet met Wilfred over deze wedstrijd gesproken. Rob Goossens

Rob geeft toe dat zijn eerder gemaakte grap “iets te ver ging”. “Ik heb niet met Wilfred over deze wedstrijd gesproken”, onthult Rob uiteindelijk. Terwijl Thom voorstelt om Wilfred te bellen, neemt de presentator van Vandaag Inside helaas niet op. Wat zegt Rob na de pieptoon? “Thom probeert even die 25k voor mij te regelen, wat ik echt geweldig vind. Maar dan moet hij wel even terugbellen”, zegt Rob.

Bron: RTL

Thom praat ook met Dave Roelvink, die terugkeert en deelneemt aan het knock-outtoernooi. De inzet is een prijzenpot van maar liefst €100.000. Volgens Dave levert zo’n gevecht niet alleen financieel gewin op. “Als je als twee mannen tegen elkaar hebt gevochten, ontstaat er ook een soort wederzijds respect, omdat je beide veel hebt opgeofferd.”

Hoe schat Sem van Dijk zijn kansen in? Voor hem is er maar één optie: “Ik ga altijd voor de winst.” Dat zijn tegenstander Davy de Munk ook in topvorm is, weerhoudt hem niet.

Ik kan prima met Sem, maar op 5 oktober is hij mijn aartsvijand. Davy de Munk

Bron: RTL

“Die jongen is in topvorm”, zegt Danny de Munk trots over zijn zoon. “Hij heeft hard getraind.” Ook mentaal lijkt Davy klaar voor de strijd. Hij voegt toe: “Kijk, ik kan goed met Sem, maar op 5 oktober is hij gewoon mijn grootste vijand. En na 5 oktober, als de wedstrijd voorbij is, kunnen we gewoon samen de stad in en is alles weer gezellig.”

Jenny de Munk ziet er iets minder naar uit. Danny verwacht dat ze met haar handen voor haar ogen zal zitten kijken. Arme Jenny!

‘Je moet ‘m echt verslaan’

En wat vindt vader Patrick Kluivert ervan dat zijn zoon deelneemt aan zo’n heftig gevecht? Quincy Kluivert deelt met Thom: “Hij steunt me in alles, maar was wel even geschrokken. ‘Ga je echt die ring in?!’ Maar hij zei: ‘Je moet ‘m echt verslaan hè?'”