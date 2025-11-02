Jane Goodall herschrijft onze kijk op menselijke natuur: Ontdek hoe!

Jane Goodall overleden

Jane Goodall is woensdag overleden. Zij werd wereldwijd beschouwd als de grootste levende deskundige op het gebied van chimpansees, waardoor haar overlijden een belangrijke gebeurtenis is.

Dit gebeurt juist in een periode van grote veranderingen binnen het vakgebied dat zij mede vorm heeft gegeven.

Goodalls carrière begon toen zij in 1960 naar Tanzania reisde en begon met het bestuderen van chimpansees in het wild.

Haar ontdekkingen, zoals het feit dat chimpansees eenvoudige werktuigen kunnen maken, toonden aan hoeveel zij gemeen hebben met ons. Andere bevindingen, zoals het soms consumeren van elkaars jongen, benadrukten juist de verschillen tussen onze soorten.

Haar bewonderaars legden de nadruk op de verwantschap, gesteund door de vaak herhaalde bewering dat we 98,6% van onze genen delen met chimpansees.

Nieuwe inzichten in onze genetische verwantschap

Echter, recente conflicten over de mate van onze gelijkenis zijn versneld door een studie die in april werd gepubliceerd. Deze studie, uitgevoerd door een team van topgenetici ter wereld, onthulde dat we genetisch slechts 86,5% overeenkomen met chimpansees en slechts 73% met orang-oetans.

Andere recente onderzoeken hebben uitgewezen waar onze DNA verschillen liggen, voornamelijk in de genen die onze hersenen vormen.

Dit is cruciaal omdat deze genen onze aard bepalen.

Goodall had een complexe kijk op de primatenorde en zou waarschijnlijk niet verrast zijn geweest door de ontdekking dat ons genoom zo sterk is afgedwaald. Op basis van haar jarenlange observaties erkende Goodall dat ‘altruïstische gevoelens’ waarschijnlijk zeldzaam waren onder chimpansees.

Dit is ironisch, aangezien degenen die haar volgden in het veldonderzoek naar primaten geneigd waren een soortgelijke conclusie van neurowetenschappers, die de delen van onze hersenen bestuderen die ons de capaciteit voor empathie geven, te betwisten.

Zij hebben aangetoond dat deze regio’s in onze hersenen anders functioneren dan de overeenkomstige gebieden in chimpansees.

Dit kan het resultaat verklaren van een eigenaardige studie waarbij een groep primatologen een apparaat met twee touwen ontwierp. Door aan het ene touw te trekken, kon een chimpansee een maaltijd voor zichzelf krijgen, terwijl het andere touw een maaltijd voor hemzelf en een andere chimpansee gaf. De wetenschappers ontdekten dat de kans om een andere chimpansee te helpen geen effect had op hun gedrag. De chimpansees trokken willekeurig aan de touwen.

In tegenstelling, kinderen van drie jaar delen graag voedsel met elkaar, zelfs als ze honger hebben.

Recente ontdekkingen hebben aangetoond dat vele andere delen van onze hersenen anders zijn georganiseerd. Onze prefrontale cortex, die helpt bij het plannen en beschaafde actie, is zes keer groter dan die van hen.

Neurowetenschappers hebben ook een sleuteltype hersencel onthuld dat helpt bij sociaal gedrag en intuïtief oordeel – een von Economo-neuron – is veel waarschijnlijker te vinden bij mensen, olifanten en dolfijnen dan bij apen.

Sterker nog, sommige neurowetenschappers betogen nu dat onze hersenen in sommige belangrijke opzichten meer lijken op die van dolfijnen dan op primaten.

En het zijn niet alleen onze hersenen die verschillen. Gewone metingen tonen onze grote afwijking van onze primaatafstamming aan.

Alle primaten slapen veel: van 10,5 tot 19 uur per dag. Maar mensen slapen typisch veel minder: ongeveer zeven uur.

Evenzo ontbreekt het alle primaten aan uithoudingsvermogen, hoewel ze explosieve kracht bezitten. Wij daarentegen hebben, net als paarden en kamelen, uitzonderlijk uithoudingsvermogen, maar we missen die superkracht.

Zelfs voldoen mensen niet aan een van de veronderstelde vereisten om te worden opgenomen in de primaatorde omdat we niet beschikken over de grijpvoeten die deze definiëren.

We hebben die voeten niet, in wezen een tweede paar handen, omdat we geen bomen beklimmen.

Apen en apen brengen echter tijd door in de boomtoppen, omdat hun dieet afhankelijk is van bladeren, noten en fruit.

Goodall ontdekte dat chimpansees jagen, en ze eten af en toe vlees. Dit voorziet hen echter slechts van 1% tot 3% van hun calorie-inname.

Daarentegen vertrouwden wij gedurende onze prehistorie op jagen als het belangrijkste middel om onszelf te voeden.

Het is gemakkelijk te vergeten hoe buitengewoon deze prestatie was.

Aardse carnivoren hebben een vaste vorm: grote hoektanden, vier poten voor sprintersnelheid en krachtige borstspieren om prooien vast te pinnen.

Wij hebben geen van die kenmerken. Toch jaagden prehistorische Homo sapiens zelfs op wolharige mammoeten, die 50% groter waren dan de grootste nog levende olifanten.

Stropers die op olifanten jagen gebruiken reusachtige geweren, genaamd olifantengeweren, of ze vergiftigen ze en schieten daarna op ze met machinegeweren. Het afvuren van gewone handpistolen of geweren kan leiden tot een stormloop en de dood van de jager.

Hoe was de primitieve mens in staat om enorme, zeer intelligente wilde dieren te doden met slechts speren en pieken?

Het antwoord is eenvoudig. We ontwikkelden taal en werden een zeer coöperatief, gehoorzaam dier dat bekwaam is in samenwerking. Op deze manier vielen we als een groep aan, waarbij we de mammoeten in kuilen dreven.

Dat kan enkele van de overeenkomsten in onze hersenen en die van dolfijnen verklaren.

Immers, dit past bij de theorie van evolutie, die zegt dat dieren snel evolueren om te voldoen aan de vereisten voor hun overleven.

Aangezien dolfijnen ook tamme, coöperatieve wezens zijn die taal gebruiken bij het jagen, is het logisch dat ze enkele vergelijkbare patronen van denken en gedrag zouden hebben.

Dolfijnen kunnen worden geclassificeerd als roedeldieren, terwijl de dieren met onze slaappatronen en uithoudingsvermogen kuddedieren zijn.

Deze feiten roepen een fascinerende vraag op: Hebben de onderscheidende drukken van de menselijke evolutie ons ertoe aangezet om enkele van de kenmerken van kudde- en roedeldieren aan te nemen?

Zo ja, dan zou dat belangrijke aanwijzingen kunnen bieden over cruciale patronen van menselijk gedrag, zoals die gezien worden in oorlog en liefdesbetrekkingen.

Primatologen hebben lang betoogd dat oorlogen aangeboren primaire impulsen naar agressie weerspiegelen.

Dit roept echter een raadsel op. Geen democratieën waarin vrouwen stemrecht hebben, zijn ooit met elkaar in oorlog gegaan, en weinig van dergelijke buurstaten nemen zelfs de moeite om hun grenzen te bewaken.

Bovendien is het meest oorlogszuchtige van alle dieren het meest gehoorzaam: de mier. En de wezens die we in onze oorlogen gebruiken – paarden, kamelen, honden, olifanten, dolfijnen en duiven – zijn tam.

Dit suggereert een andere verklaring. Misschien worden oorlogen voornamelijk veroorzaakt niet door onze agressieve impulsen, maar door hoe volgzaam en kneedbaar we zijn. Dit stelt autoritaire leiders in staat jonge mannen te manipuleren om de wapens op te nemen.

Primatologen hebben ook aangegeven dat mensen goed zouden kunnen functioneren in polyamoreuze relaties. Dit komt omdat chimpansees en bonobo’s extreem promiscue zijn en hun vaderschap nooit kennen.

Toch heeft genetisch testen aangetoond hoe zeldzaam menselijk bedrog is: geen enkele bestudeerde zoogdiersoort vertoont lagere tarieven van vals vaderschap.

Dit is evolutionair logisch, aangezien mensen ongewoon veel tijd nodig hebben om te verzorgen en groot te brengen. Gezamenlijke, trouwe kinderopvoeding heeft dus een grote evolutionaire waarde, en onze liefdesdaad kan net zozeer bedoeld zijn om de paarbinding te versterken als voor voortplanting.

Chimpansees behoren tot de gevaarlijkste van alle dieren.

Een onderzoek naar het werk van chimpanseesonderzoekers in Afrika wees uit dat zij gedurende 426 jaar observaties 152 chimpanseemoorden hadden ontdekt, waarvan 58 door hen zelf werden waargenomen.

Met andere woorden, een chimpanseesonderzoeker wordt zich meer dan eens per drie jaar bewust van een chimpanseemoord, en hij zal ongeveer eens in de acht jaar zelf een chimpanseemoord waarnemen.

Desondanks wist Goodall zich zo goed vertrouwd te maken met de chimpansees die zij bestudeerde dat zij sommigen van hen zelfs uit haar eigen handen voerde.

En toen zij een pasgeboren zoon had, bleef zij onder de chimpansees gaan, waarbij zij haar kind in een stalen kooi plaatste om hem te beschermen tegen de zeer reële mogelijkheid dat de chimpansees hem zouden doden en opeten.

Kortom, Goodall was niet alleen nieuwsgierig, vastberaden en geduldig, maar ook ongewoon dapper.

Samengevat moeten we haar nalatenschap koesteren, zelfs als een groeiende hoeveelheid bewijs – waarvan zij zelf veel heeft geleverd – ons scherp bewust maakt van onze diepgaande verschillen van de orde van dieren waarvan we afstammen.

Jonathan Leafs nieuwe boek, ‘The Primate Myth: Why the Latest Science Leads Us to a New Theory of Human Nature’, wordt op 21 oktober uitgebracht door Bombardier Books/Simon & Schuster.

