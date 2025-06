Kijkers verbijsterd door exit bij Het Perfecte Plaatje Op Reis: Ontdek waarom!

Afgelopen week was er grote teleurstelling onder kijkers toen favoriet Wim Kieft (zie video) Het Perfecte Plaatje Op Reis moest verlaten. Deze woensdag moest weer een bekende Nederlander het programma verlaten, wat opnieuw tot onvrede leidde bij veel kijkers…

Tegen de verwachtingen in bleef Irene Moors in de competitie, terwijl Edson da Graça het programma moest verlaten. Op platform X zijn talloze reacties op deze uitkomst te vinden. Een kijker merkte op: “Een 7 voor die foto van Irene? Dat moet een grap zijn!” Een ander voegde toe: “Een 7 voor Irene’s foto kan echt niet.” En er was ook kritiek dat Irene doorging met een ondermaatse foto.

Het Perfecte Plaatje Op Reis is een variant van het fotografiewedstrijdprogramma Het Perfecte Plaatje dat op RTL 4 wordt uitgezonden. Presentator Kaj Gorgels was de winnaar van de spin-off vorig jaar. Eerdere winnaars zijn onder andere presentatrice Leonie ter Braak en presentator Maurice Lede. Shownieuws had een gesprek met Irene over haar deelname, zie de video hieronder.

0:57 Irene Moors binnenkort te zien in het nieuwe seizoen van Het Perfecte Plaatje Op Reis.

Onlangs kwam naar buiten dat deelnemer Stefan Jurriens tijdens zijn deelname aan het programma met spoed naar het ziekenhuis moest. In de onderstaande video zie je dat hij een zeer vervelende val maakte. Hij deelde deze beelden zelf op Instagram. “Ik viel zo ongelofelijk ongelukkig tijdens het maken van undercoverfoto’s van mensen die hun ochtendkoffie dronken. Zoals je kunt zien, liep dat helemaal mis.”

0:20 Presentator Stefan Jurriens maakt een pijnlijke val tijdens Het Perfecte Plaatje op Reis

(headerfoto: RTL, William Rutten)