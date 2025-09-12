Strenge Dataregels: Roseman Labs Scoort €5 Miljoen Funding!

Het in Utrecht gevestigde Roseman Labs heeft onlangs 5 miljoen euro aan financiering verworven. Deze startup, die privacybescherming combineert met data-analyse, speelt een cruciale rol in de strijd tegen witwaspraktijken en cyberaanvallen. ‘Nationale veiligheid is waar we het meeste impact maken.’

Roseman Labs uit Utrecht ziet de strikte Europese databeschermings- en compliancewetgeving niet als een belemmering, maar als een kans om nieuwe markten, waaronder de VS, te betreden. De startup, gespecialiseerd in encrypted computing-technologie, heeft in een recente financieringsronde 5 miljoen euro opgehaald. Onder de nieuwe investeerders bevindt zich Mozilla Ventures uit de VS, bekend van de Firefox-browser.

Medeoprichter en CEO Roderick Rodenburg is vooral enthousiast over de betrokkenheid van het Duitse G+D Ventures, zoals hij aan MT/Sprout vertelt. ‘Veel mensen zijn niet bekend met Giesecke+Devrient, maar het is een zeer gespecialiseerd bedrijf dat de digitale infrastructuur van ons banksysteem ondersteunt. Ze bedienen inmiddels zo’n 80 procent van de centrale banken wereldwijd. Elke financiële instelling kent G+D wel.’

Swiss Post Ventures heeft zich ook aangesloten, een belangrijke speler in de financiële dienstverlening en gezondheidszorg in Zwitserland. ‘Deze drie partijen bewijzen echt de waarde die deze technologie kan leveren aan de samenleving en hoe we met data moeten omgaan.’

Internationale expansie

Twee jaar terug wist de startup al 4 miljoen euro op te halen bij Duitse investeerders zoals Matterwave Ventures, Spacewalk VC en het Nederlandse NP-Hard Ventures en GEC Capital, die ook deze ronde weer investeerden. Hoewel er aandelen zijn verkocht, behouden de drie oprichters – Rodenburg, Toon Segers, en Niek Bouman – nog steeds de meerderheid.

Roseman Labs, opgericht in 2020 en MT/Sprout Challenger, heeft de initiële financiering gebruikt om hun technologie te versterken en schaalbaar te maken. Het nieuw verworven kapitaal zal ingezet worden voor internationale uitbreiding. Het team is gegroeid naar 35 medewerkers, en men verwacht dat dit aantal zal groeien naar ongeveer vijftig.

‘Als team moeten we nieuwe vaardigheden en competenties ontwikkelen. Maar we hebben een zeer sterk team. Iedereen begrijpt ook dat er nieuwe collega’s zijn gekomen met andere vaardigheden, zoals marketing en communicatie. Voor mij is die diversiteit het mooiste aspect van het opbouwen van een bedrijf.’

Wereldwijde voorloper

Rodenburg vindt het ‘bijna ongelooflijk’ dat zo weinig startups zich bezighouden met cryptografie. Nederland is academisch gezien een van de wereldleiders op dit gebied, stelt hij, en speelt een sleutelrol. ‘Op het gebied van cryptografie en cryptografische ontwikkelingen kan Nederland zich meten met grote landen zoals de VS, Israël en Frankrijk.’

Hoewel er wereldwijd meerdere concurrenten zijn, loopt Roseman Labs voorop met grote, praktisch toepasbare oplossingen. De technologie wordt al gebruikt in meer dan elf Europese landen en door meer dan 150 organisaties.

Welk probleem lost Rodenburg en zijn team op? Het gebrek aan vertrouwen en strikte regelgeving hinderen het delen van gevoelige data, zoals die gebruikt worden door publieke organisaties, in de zorg of door financiële instellingen.

Dit maakt het combineren van deze gegevens voor analyses of voor het trainen van AI onmogelijk. Roseman Labs maakt deze data toegankelijk zonder dat de bestanden gedeeld of zichtbaar gemaakt moeten worden.

Witwassen tegengaan

Rodenburg omschrijft dit als multi-party computation, waarbij een reeks cryptografische technieken wordt gebruikt. ‘Met deze technologie kun je vrijwel alle soorten berekeningen uitvoeren op data zonder dat deze eerst ontcijferd moeten worden.’

Dit helpt onder andere bij het bestrijden van financiële criminaliteit. ‘Als banken hun data kunnen vergelijken, ontstaan er patronen die inzicht geven in waar en hoe criminelen geld witwassen, zonder dat er ongewenste inzage is in elkaars klanten.’

In de gezondheidszorg kunnen bijvoorbeeld gegevens van individuele patiënten gekoppeld worden aan leeftijd, behandeling en medicijngebruik. De details zijn beschikbaar voor breder onderzoek, terwijl de privacy van de patiënt gewaarborgd blijft.

‘Dit druist natuurlijk ergens tegen je gevoel in. Hoe kan het dat je mijn data kunt gebruiken en tegelijkertijd die data niet kunt zien? De grootste uitdaging voor ons is dus communicatie en het winnen van vertrouwen.’

Hackers opsporen

De technologie biedt ook andere mogelijkheden, van mobiliteit tot bevolkingsonderzoeken. Eerder dit jaar won Roseman Labs een Privacy Award voor een project met de gemeente Rotterdam, waarbij gegevens van kinderdagverblijven veilig werden gekoppeld en geanalyseerd om ontwikkelachterstanden bij peuters aan te pakken.

Rodenburg focust echter eerst op de snelst groeiende markt: nationale veiligheid. ‘Daar is onze toegevoegde waarde het grootst.’

‘Opsporingsdiensten, politiediensten, dat zijn onze belangrijkste klanten. Daar is veel belangstelling voor ons product en daar verkopen we het snelst.’ Zo deelt het Nationaal Cyber Security Center (NCSC) informatie over cyberdreigingen en incidenten via SecureNed, een platform dat draait op de technologie van Roseman Labs.

‘Veel van de informatie die de werkwijze van hackers blootlegt, kan niet worden gedeeld door de organisaties waarmee het NCSC samenwerkt. Met deze technologie kunnen ze wel de patronen over elkaar leggen en daaruit een beeld vormen.’

‘Welke systemen worden aangevallen? Welke achterdeurtjes proberen ze te gebruiken? Wie of welk land zit daarachter? Dat soort patroonherkenning doet het NCSC met onze technologie.’

Europese wetgeving

Financiële dienstverlening is het volgende marktsegment waarop Rodenburg zich richt. ‘Het Verenigd Koninkrijk is voor ons erg belangrijk, als brug naar de VS. Vervolgens Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, dat zijn de belangrijkste landen op korte termijn.’

De gezondheidssector is de derde pijler en die is ‘in Nederland vrij groot’, maar internationaal is het ingewikkelder vanwege grote verschillen in digitalisering. ‘Dat zal nog wel wat uitdagingen met zich meebrengen.’

De eerste Amerikaanse klanten beginnen nu de technologie te kopen om Europese data te combineren met data uit de VS, terwijl ze voldoen aan Europese wetgeving. Ook dat vindt de CEO interessant, met het oog op latere expansie naar de VS.

Impact maken

Er is geen gebrek aan interesse, vertelt hij, de verkopen stijgen aanzienlijk. Elk jaar verdubbelt de omzet, al maakt Roseman Labs nog geen winst. ‘We hebben wel al een aantal maanden een positieve cashflow gehad. De recent opgehaalde financiering komt daar bovenop, waarmee we internationaal kunnen uitbreiden.’

Op weg naar een unicorn-status? ‘Dat is waar we het voor doen’, grapt hij. De echte reden is wereldwijd impact maken, deze technologie mainstream maken om gevoelige data op een veilige en ethisch verantwoorde manier bruikbaar te maken. ‘Als je kijkt naar wat er allemaal rond AI gebeurt, dan worden daar steeds meer vragen over gesteld, of AI wel compliant en ethisch verantwoord is.’

‘Wij zorgen ervoor dat je controle over data behoudt. Dat je data nooit een soort black box ingaan en dat je de zekerheid hebt dat jouw data van jou blijven. Dat motiveert ons team ook. Al zijn we een team van techneuten, de gedeelde drive is privacy en het maken van maatschappelijke impact.’

Validatie is een betaalde rekening

Rodenburg vindt het belangrijk dat het hele team met de klant praat en luistert: van ontwikkelaar, tot verkoper, tot cryptograaf. Zo voelen zijn mensen ‘de connectie met de eindgebruiker’ en komen ze erachter ‘of ze wel het probleem aan het oplossen zijn, of dat er misschien toch een ander probleem is’.

De belangrijkste les die hij mee heeft genomen van zijn eerdere, minder succesvolle startup Synple, een platform dat kon voorkomen dat vrachtwagens leeg de weg opgaan, is dat enthousiasme van de klant niet automatisch leidt tot aankopen. ‘Een betaalde rekening is de belangrijkste validatie voor het potentieel van je product. Die twee lessen zijn voor mij aan elkaar gekoppeld en daarop hebben we ons bedrijf gebouwd. Deze technologie kan echt een verschil maken. Maar uiteindelijk gaat het erom wat organisaties echt nodig hebben, en of ze het ook kopen wanneer je het product gaat bouwen.’