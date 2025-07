Nederlandse Founders Oogsten Succes bij Y Combinator: €6 Miljoen en Ontmoeting met Sam Altman!

Airweave heeft zich een weg gebaand naar de prestigieuze accelerator Y Combinator en heeft 6 miljoen dollar opgehaald in Silicon Valley. De oprichters Lennert Jansen en Rauf Akdemir hebben gesprekken gevoerd met niemand minder dan Sam Altman en konden kiezen uit talrijke investeerders. ‘Het is nog steeds onwerkelijk dat we tot de top behoorden,’ zeggen ze.

Het is een indrukwekkend verhaal. Terug in zijn kleine kantoor aan de Amsterdamse grachten, herinnert Lennert Jansen zich de ongelooflijke momenten die hij de afgelopen zes maanden heeft meegemaakt.

Airweave maakt het leven van AI-ontwikkelaars gemakkelijker

Jansen (30) en Akdemir (29) zijn de breinen achter Airweave, een startup die software ontwikkelt waarmee AI-agents essentiële informatie kunnen halen uit Google Drive, Slack, Notion en andere apps die hun gebruikers hanteren. Deze tool is onmisbaar voor AI-programmeurs in een wereld die steeds meer leunt op agentieve AI, oftewel AI die taken zelfstandig beheert.

De afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt hoe belangrijk hun software is, vooral in Silicon Valley waar vele AI-startups strijden voor een plek. Jansen en Akdemir wisten een plek te bemachtigen bij Y Combinator, een befaamde accelerator die al succesvolle bedrijven zoals Airbnb en Dropbox heeft voortgebracht, alsook het Nederlandse Messagebird, nu bekend als Bird.

Jansen verduidelijkt: ‘Slechts 0,8 procent van alle aanmeldingen wordt toegelaten. De intelligentie en het risicobereidheid die ik daar heb gezien, zijn ongeëvenaard.’

Afgewezen en toch succesvol

Het scheelde niet veel, of ze hadden het niet gehaald. Jansen en Akdemir werden eerder met een ander project, Neena, afgewezen door YC. Neena was een eenvoudig te bedienen agent via tekstcommando’s. ‘We realiseerden ons dat een goede agent nutteloos is zonder toegang tot de nodige data, die vaak verspreid is over verschillende applicaties,’ legt Jansen uit.

Na een afwijzing, waarbij Neena toch bij de beste 10 procent hoorde, probeerden ze het gewoon opnieuw. ‘De deadline was al gepasseerd, maar zonder afwijzing. Gefrustreerd stuurde ik op zaterdag een e-mail naar YC, en prompt werden we uitgenodigd voor een interview.’

Een intensief interview bij Y Combinator

YC-interviews zijn strak georganiseerd en duren slechts tien minuten. ‘We hebben een hele dag besteed aan de voorbereiding. Ze willen vooral weten of je je gebruikers, de markt en je product begrijpt. Ze beoordelen je op je trackrecord, risicobereidheid en doorzettingsvermogen. Bedenk dat veel van wat bij YC binnenkomt enkel ideeën zijn. De mensen achter de ideeën zijn dus cruciaal.’

Doordat de Nederlandse AI-ontwikkelaars software creëren die ze zelf nodig hadden, was duidelijk dat ze hun markt en gebruikers goed begrepen. Airweave werd aangenomen en ontving een investering van 500.000 dollar van YC, wat neerkomt op een eigendomsaandeel van 7 tot 10 procent, afhankelijk van toekomstige financieringsronden.

Juridische uitdagingen bij het oprichten van een Amerikaans bedrijf

Jansen en Akdemir moesten ook snel een Amerikaans bedrijf van Airweave maken, een zogenaamde Delaware company. ‘Het was een enorme papierwinkel om alles te regelen, een juridisch trauma dat binnen anderhalve week geklaard moest zijn,’ vertelt Jansen.

Zelf huurden Jansen, Akdemir en hun derde man, Daan Manneke, een appartement in een mindere buurt van San Francisco. Wat volgde was een van de meest bijzondere ervaringen in zijn leven, zegt Jansen.

‘Iedereen bij YC is volledig toegewijd aan zijn missie. Ze komen van over de hele wereld, soms met hun hele gezin, om het hier te maken. De startups bij YC pakken complexe problemen aan, terwijl ze weten dat grote spelers hen zo kunnen wegblazen.’

‘En de mensen die je ontmoet, die als mentor optreden of workshops geven, dat heb ik nog nooit meegemaakt.’

Snel klanten werven

In een loods die doet denken aan NDSM in Amsterdam, was het maandenlang non-stop programmeren, werken aan de startup en sessies houden met andere ondernemers over gezamenlijke uitdagingen. Ondanks dat 80 procent van de startups bij YC zich richtte op AI-agents of gerelateerde tools, viel Airweave op.

‘We deden het uitstekend, werden al snel gezien als een van de topbedrijven in onze lichting. Klanten werven ging ons ook goed af, wat natuurlijk helpt als de AI-ontwikkelaars om je heen jouw tool goed kunnen gebruiken. En onze ervaring met Neena, inclusief het afgewezen worden, hielp ons ook. Dat maakt je harder. Maar verkopen ligt ons goed: we praten alleen met mensen die echt iets bijzonders aan het bouwen zijn.’

Gesprekken met 130 investeerders

Naarmate de demo day naderde, waarbij startups zich presenteren aan een zaal vol investeerders, werd duidelijk dat Airweave in de schijnwerpers stond.

‘YC is zo gerenommeerd dat investeerders niet wachten tot demo day. Een vijfde van de startups opgericht sinds 2012, die nu meer dan 5 miljard waard zijn, komt van YC. Er zijn zelfs venture capital-fondsen die uitsluitend in YC-startups investeren,’ legt Jansen uit.

‘Om niet op te scheppen, maar in de tien dagen voor demo day sprak ik met 130 investeerders. Van ‘s ochtends vroeg tot ‘s avonds laat, bijna zonder pauze, en mijn eten werd gebracht terwijl ik gesprekken voerde. Er was zoveel interesse rondom ons dat we tijdens demo day bijna werden bestormd door investeerders. Maar tegen die tijd hadden we al een groot deel van de financiering rond. Niemand weigerde onze voorwaarden.’

Onwerkelijke demo day met Sam Altman

Die demo day was hoe dan ook onwerkelijk. Sam Altman, nu wereldberoemd als oprichter en CEO van OpenAI, was lange tijd de baas bij Y Combinator en verschijnt soms nog voor een keynote. ‘Drie startups kregen de kans om een half uur met hem te praten, en wij waren daarbij.’ Hoe dat was? Ontspannen, AI-ondernemers onder elkaar. Heel cool, maar het blijft een vreemde gewaarwording: dat we tot de top behoorden.’

Airweave had dus de luxe om te kiezen uit investeerders. ‘We wilden technische oprichters die dezelfde ervaringen hadden met het opschalen en verkopen van een bedrijf.’ Het werd een combinatie van de Amerikaanse VC’s LUX Capital en FundersClub, en angels zoals Shay Bannon (ElasticSearch), maar ook Nederlanders zoals Thomas Bunnik, oprichter van vintage marktplaats Whoppah, en Joey van Ommen, medeoprichter van Bird.

Jansen: ‘Ik ben zelf opgegroeid op Curaçao en dacht dat ik de eerste was binnen YC met die achtergrond. Bleek dat ik op de middelbare school nog naar events ben geweest die hij daar organiseerde.’

Kantoor in San Francisco

Afgelopen weekend tekende ook Bob van Luijt, die met AI-zoekmachine Weaviate in de VS een enorme hit scoorde. De 6 miljoen dollar zijn binnen, en worden gebruikt voor een kleine uitbreiding van het team en natuurlijk de ontwikkelingskosten voor de AI van Airweave.

De twee oprichters zijn druk bezig met het regelen van een kantoor in Silicon Valley, aangezien dat de place to be is voor een ambitieuze startup. ‘Maar onze partners wonen hier in Nederland, dus we houden ook een vestiging hier in Amsterdam. Ons netwerk is hier sterker, en er is hier veel onbenut AI-talent.’

Dit netwerk hebben Jansen en Akdemir mede te danken aan hun opleiding – de een studeerde kunstmatige intelligentie aan de Universiteit van Amsterdam, de ander computerwetenschappen in Delft – en hun AI-onderzoek en eerdere banen. Dat maakt hun reis des te opmerkelijker: ze komen beiden van ver.

Jansen: ‘We komen allebei uit een omgeving waarin mensen niet echt geïnteresseerd waren in tech. Ik kom uit een muzikale familie en wilde oorspronkelijk naar het conservatorium. Rauf komt uit Rotterdam-Zuid, zijn ouders kwamen als tieners uit Turkije en hij is de eerste in zijn familie die een universitaire graad behaalde.’

Tussen Ivy League ondernemers

Zelf heeft Jansen een Dominicaanse moeder en een Nederlandse vader, een huisarts die zich in Otrobanda (een wijk in Willemstad, de hoofdstad van Curaçao) vestigde. ‘Ik kwam naar Nederland om te studeren. Eerst scheikunde, maar na een tijdje in het lab te hebben gewerkt, vond ik dat te saai.’

Akdemir leerde hij kennen via een gezamenlijke vriend. ‘We waren de enige nerds in onze omgeving, obsessief bezig met AI, tech en het praten en nadenken over een onderneming. Dat is sindsdien niet veranderd.’

Bij Y Combinator kwamen mensen van ver, maar veel deelnemers hadden een achtergrond van Harvard, Stanford of Berkeley, de topuniversiteiten van de Ivy League. ‘Die diploma’s hebben veel aanzien, maar ik heb ontdekt dat deze mensen niet slimmer of beter zijn dan wij of anderen uit onze omgeving. Het verschil is dat zij blootgesteld worden aan rolmodellen die het gemaakt hebben en hen vertellen dat zij dat ook kunnen.’

Mentaliteitsverschil met Nederlanders

‘Er is ook een mentaliteitsverschil met Nederlanders. In Silicon Valley zijn er veel ondernemers die denken dat zij elk probleem aankunnen. Ze zijn daardoor sneller bereid risico’s te nemen, terwijl Nederlanders vaak gericht zijn op het comfortabel maken van hun leven.’

‘Als ik naar Rauf en mij kijk, denk ik dat we door onze achtergrond een hogere pijntolerantie hebben. We hebben beide die klassenmobiliteit van dichtbij meegemaakt. We zijn opgevoed met het idee dat als je hard werkt voor iets, je een groot verschil kunt maken in je leven. Daardoor durven we ook groter te denken.’

