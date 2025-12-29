Mysterie verdiept: Harvard-wetenschapper zegt dat staart van 3I/ATLAS uit ‘zwerm’ onbekende objecten bestaat

Dit verhaal zou wel eens meer kunnen zijn dan een verhaal van vuur en ijs?

Komeet 3I/ATLAS heeft een reeks ongewone kenmerken vertoond, van zijn vreemde baan door ons zonnestelsel tot een complexe jetstructuur.

Harvard-wetenschapper Avi Loeb beweert nu een andere anomalie te hebben ontdekt die niet typisch is voor kometen: een naar de zon gerichte “anti-staart” bestaande uit een zwerm objecten.

In een recente blogpost op Medium schreef de astrofysicus dat de beelden van ATLAS, genomen na het perihelium in november, een traanvorm in zijn coma toonden — de halo van gas en stof die zich vormt rond de vaste kern wanneer de komeet de zon nadert — die naar de zon wees.







“Als de anti-staart inderdaad geassocieerd wordt met een zwerm niet-verdampende objecten rond 3I/ATLAS, wat is dan de aard van deze objecten?” schreef Loeb. “Zijn het rotsachtige fragmenten of iets anders?”

Loeb opperde dat als 3I/ATLAS vergezeld gaat van een zwerm objecten die niet de niet-gravitationele versnelling van de ‘vuile sneeuwbal’ delen, ze dichter bij de zon zouden lijken in vergelijking met de komeet.

Dat komt omdat “3I/ATLAS wordt weggeduwd van de zon relatief tot de objecten door zijn niet-gravitationele versnelling,” beweerde Loeb, die zijn theorie ook uiteenzette in een preprint ontwerp gepost op arXiv.

“Bij de huidige scheiding van 3I/ATLAS van de zon van 270 miljoen kilometer (167.770.221 mijl), zou de verplaatsing impliceren dat de objecten ongeveer 54.000 kilometer (33.554 mijl) dichter bij de zon zijn dan 3I/ATLAS,” schreef hij. “Deze scheiding is vergelijkbaar met de zonwaartse verlenging van de traanvormige gloed rond 3I/ATLAS.”







Beeld van 3I/ATLAS genomen op 22 november 2025 dat de traanvorm van de coma toont.

Loeb voegde toe dat deze zogenaamde kosmische entourage een veel groter oppervlak zou hebben dan 3I/ATLAS, zelfs als hun totale massa slechts een fractie van die van de komeet is.

“Deze zwerm zou het uiterlijk creëren van een coma die 99% van het zonlicht in de gloed rond 3I/ATLAS reflecteert,” verklaarde hij.

Tot nu toe speculeerden de onderzoekers dat het nog onduidelijk is of de genoemde objecten van natuurlijke of kunstmatige oorsprong zijn.

Echter, eerder deze maand opperde Loeb dat de anti-staart van de komeet aangeeft dat het object mogelijk een lichtstraal uitzendt die wordt gebruikt om kleine meteoren uit zijn pad te vegen.

“De uitgestrekte gloed is voor het object, niet erachter zoals verwacht voor een komeetstaart,” vertelde Loeb eerder aan The Post. “In het geval van een technologisch object, zou het een straal van deeltjes of licht kunnen zijn die het pad vooruit verlicht om de gevaren van micrometeorieten te vermijden.”

Op dit moment is NASA’s officiële standpunt dat 3I/ATLAS een komeet is uit een onbekend sterrenstelsel.

En hoewel afkomstig uit de kosmos, zou de interstellaire ijsbal verrassend veel gemeen kunnen hebben met objecten in ons eigen zonnestelsel.

Onderzoekers ontdekten tijdens de nadering van de indringer van de zon dat een reeks cryovulkanen — in de volksmond bekend als “ijsvulkanen” — uitbarstten op zijn oppervlak, meldde Livescience.

De nog niet door vakgenoten beoordeelde bevindingen geven aan dat komeet 3I/ATLAS overeenkomsten vertoont met de ijzige trans-Neptuniaanse objecten — dwergplaneten en andere objecten die de zon voorbij Neptune omcirkelen, volgens een studie gepubliceerd in november op de preprint server arXiv.

“We waren allemaal verrast,” vertelde Josep Trigo-Rodríguez, een vooraanstaand onderzoeker aan het Institute of Space Sciences (CSIC/IEEC) in Spanje, aan het medium. “Als een komeet gevormd in een afgelegen planetenstelsel is het opmerkelijk dat de mix van materialen die het oppervlak van het lichaam vormen, lijkt op trans-Neptuniaanse objecten, lichamen gevormd op [een] grote afstand van de zon maar behorend tot ons planetenstelsel.”