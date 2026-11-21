Makershuis DOX start dit seizoen met een nieuw artistiek trio. Sinds oktober bekleden Didi Kreike de functie van ‘Lead Artistieke Ontwikkeling’, Esmée van Liere is ‘Lead Talentontwikkeling’ en Hilde Tuinstra vervult ‘Lead Educatie’. Zij werken onder leiding van de recent aangetreden directeur-bestuurder Rebecca Sigmond.

Eind vorig seizoen maakten zowel artistiek directeur Melvin Fraenk als grondlegger en voormalig artistiek directeur Hildegard Draaijer bekend dat zij DOX zouden verlaten. Met een gewijzigde organisatiestructuur wil de Utrechtse ontwikkelinstelling nu een organisatie opzetten die past bij de volgende groeifase: een team dat gebaseerd is op gedeeld eigenaarschap, samenwerking en ruimte voor initiatief.

Directeur Rebecca Sigmond werkt nu samen met zes zogenaamde ‘Leads’, ieder verantwoordelijk voor een eigen domein en gezamenlijk betrokken bij de verdere ontwikkeling van de organisatie. De Leads Educatie, Talentontwikkeling en Artistieke Ontwikkeling vormen samen het kernartistieke team. Met deze opzet wil Sigmond duidelijkheid scheppen over de verschillende stappen in de professionele ontwikkeling van makers bij DOX: van de eerste kennismaking via educatie en het talentprogramma DOX Club tot het realiseren van eigen voorstellingen.

Didi Kreike, in functie als Lead Artistieke Ontwikkeling, is oprichter en artistiek leider van het Rotterdamse performancecollectief RELNACHT. Met dat gezelschap ontwikkelt hen interdisciplinaire voorstellingen op het snijvlak van theater, nachtleven en popcultuur. In deze rol zal Kreike fungeren als sparringpartner, aanjager en begeleider van een nieuwe generatie makers bij DOX, daarbij opererend vanuit wat hen omschrijft als een houding van radicale empathie en nieuwsgierigheid.

Esmée van Liere begon haar relatie met DOX in 2013 als stagiaire van de Fontys Dansacademie en groeide binnen de organisatie uit tot multidisciplinair maker, performer en docent. Ze is onder meer lid van De Gestampte Meisjes, een gezelschap dat theater, muziek en cabaret combineert en momenteel met de voorstelling STROT door het land toert. Als Lead Talentontwikkeling zal ze inhoud en richting geven aan de DOX Club, waar jaarlijks zo’n 200 jongeren hun talenten kunnen ontdekken en verder ontwikkelen.

Hilde Tuinstra is al sinds 2022 actief als Lead Educatie bij DOX. In die rol is ze verantwoordelijk voor het educatieve programma, verschillende stadsprojecten en de contextprogrammering. Na het afronden van de Regie Opleiding in Amsterdam werkte Tuinstra onder andere samen met het Berlijnse collectief Gob Squad en het Deutsches Theater. Als theaterregisseur realiseerde ze veelal locatiegebonden voorstellingen en specialiseerde ze zich daarna verder in kunsteducatie.

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