De toekomst van Suburbia staat op het spel. Het theatergezelschap uit Almere verloor in 2025 zijn meerjarige financiering van het Fonds Podiumkunsten; met alleen steun van gemeente en provincie is voortzetting niet haalbaar. Suburbia hoopt nu op een tijdelijk extra budget van de gemeente zodat het kan blijven draaien tot de invoering van het nieuwe cultuurbestel in 2029. Volgende week woensdag maakt de cultuurwethouder van Almere bekend welke middelen hij voor het gezelschap vrijmaakt. ‘Als de gemeente niet genoeg bijspringt, stoppen we in januari’, waarschuwt algemeen directeur Jos van Hulst. ‘We zitten te lang op de plaats.’

Leeg toneel symboliseert de onzekerheid na het wegvallen van subsidie.

Suburbia vestigt zijn hoop op een afspraak in het akkoord van de nieuwe gemeentelijke coalitie om tussen 2027 en 2030 jaarlijks twee miljoen euro extra voor cultuur vrij te maken. Als een aanzienlijk deel van dat bedrag de komende twee jaar naar het theatergezelschap kan gaan, biedt dat ruimte tot de nieuwe subsidieronde in 2029. Dan treedt er een vernieuwd cultuurbestel in werking, met naar alle waarschijnlijkheid extra rol(len) voor de nu relatief ondervertegenwoordigde provincies Flevoland, Drenthe en Zeeland. Daarmee krijgt Suburbia over twee jaar opnieuw een goede kans op Rijkssubsidie.

Suburbia heeft voorafgaand aan het gemeentebesluit geen concreet benodigd overbruggingsbedrag genoemd. Van het Fonds Podiumkunsten ontving het gezelschap in elk geval 725.000 euro per jaar. Volgende week woensdag maakt de Almeerse wethouder cultuur Jan-Bert Vroege (D66) de verdeling van die 2 miljoen euro bekend.

Voor 2025 had de gemeente overigens al een eenjarig overbruggingsfonds geregeld. Voor 2026 moest Suburbia verder op eigen vermogen. Het gezelschap hield zich nog even staande door voorstellingen te schrappen of uit te stellen en te besparen op personeel. Inmiddels zijn die reserves volgens Van Hulst echter uitgeput.

Als de gemeente woensdag niet voldoende tegemoetkomt, stopt Suburbia in januari , aldus Van Hulst. ‘Dan blijft te weinig perspectief over. We staan nu ook artistiek te lang stil. We kunnen niet langer de opdracht vervullen die we hebben als stadstheater van Almere. Dan is stoppen de enige optie.’

De gemeentelijke beslissing volgende week bepaalt het voortbestaan van Suburbia.

Daarnaast loopt er een juridische procedure tegen het besluit van het Fonds Podiumkunsten om de subsidie per 2025 in te trekken. De rechter gaf Suburbia eerder in enkele bezwaren gelijk ten aanzien van de totstandkoming van die afwijzing en beval het fonds een nieuw subsidie-advies op te stellen. Ook tegen dat nieuwe advies en besluit, dat wederom negatief uitviel, heeft Suburbia bezwaar aangetekend. De zittingsdatum is nog niet vastgesteld, ondanks een verzoek van Suburbia om de zaak te bespoedigen.